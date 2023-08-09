تقرير: صندوق استثمارات أمريكي يتجه لشراء حصص في نادي باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن لقاء جمع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بكبار مسؤولي شركة Arctos Partners للاستثمار الخاصة الأمريكية؛ لمناقشة شراء حصة في النادي الفرنسي، حيث وصل ممثلو شركة الاستثمار من الولايات المتحدة للاجتماع مع الخليفي، يوم الثلاثاء.
وأعربت صناديق الاستثمار الأمريكية في السابق عن اهتمامها بالاستثمار في نادي العاصمة الفرنسية، لكن يبدو الآن أن Arctos Partners يمكن أن يتم الإعلان عنها كمساهمين أقلية في غضون الشهرين المقبلين، حيث من المتوقع أن تتراوح حصة الصندوق الاستثماري الأمريكي بين 5% و15%.
وخلال جولة ما قبل الموسم للفريق الفرنسي في اليابان، التقى رئيس النادي أيضًا مستثمرين آسيويين لمناقشة الفرصة لشراء حصة أقلية في النادي، ومع ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر 3 ساعات ونصف الساعة مع Arctos Partners ، يبدو أن الخليفي يتجه إلى الاستثمار الأمريكي بدلاً من ذلك، وتستهدف Arctos Partners ضخ الأموال وتطوير النادي من حيث التسويق وزيادة الإيرادات.
ورجحت التقارير أن صفقة بيع حصة من أسهم النادي الباريسي لصندوق الاستثمار الأمريكي ستتم بشكل رسمي في غضون شهرين.
يذكر أن ملاك باريس سان جيرمان استحوذوا على ملكية النادي في أوائل صيف 2011.
ويشار إلى أن سان جيرمان سيفتتح حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان، يوم السبت المقبل.