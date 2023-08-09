تقرير: صندوق استثمارات أمريكي يتجه لشراء حصص في نادي باريس سان جيرمان

وخلال جولة ما قبل الموسم للفريق الفرنسي في اليابان، التقى رئيس النادي أيضًا مستثمرين آسيويين لمناقشة الفرصة لشراء حصة أقلية في النادي، ومع ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر 3 ساعات ونصف الساعة مع Arctos Partners ، يبدو أن الخليفي يتجه إلى الاستثمار الأمريكي بدلاً من ذلك، وتستهدف Arctos Partners ضخ الأموال وتطوير النادي من حيث التسويق وزيادة الإيرادات.

ورجحت التقارير أن صفقة بيع حصة من أسهم النادي الباريسي لصندوق الاستثمار الأمريكي ستتم بشكل رسمي في غضون شهرين.

يذكر أن ملاك باريس سان جيرمان استحوذوا على ملكية النادي في أوائل صيف 2011.

ويشار إلى أن سان جيرمان سيفتتح حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان، يوم السبت المقبل.