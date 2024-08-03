شهدت احتفالات لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالتأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024، لقطة مثيرة بين حمزة علاء، حارس الفراعنة والأهلي، وأحمد سيد زيزو، نجم الزمالك.

وفازت مصر على باراغواي بركلات الجزاء بنتيجة (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع منتخب فرنسا، مساء الاثنين في تمام العاشرة مساءً، في إطار مباريات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وعقب المباراة، شارك زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، جمهوره ببث مباشر لاحتفالات اللاعبين عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وحدث موقف طريف بين زيزو وحمزة علاء، حيث قال الأخير: "والله أنت أحسن لعيب في مصر"، ليرد عليه نجم الزمالك: "بس بقى هتودي نفسك في داهية"، في إشارة إلى أن تصريحات الحارس قد تسبب له أزمة مع جمهور الأهلي.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عربيان في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

وتأكد حصول العرب على ميدالية أولمبية على الأقل في منافسات كرة القدم لأول مرة في تاريخ الكرة العربية.

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وحال حقق منتخب مصر أو المغرب الفوز أو كلا المنتخبين في نصف النهائي سيضمن العرب المنافسة على ميدالية ذهبية في المباراة النهائية.



وحال خسارة مصر والمغرب في نصف النهائي يلتقي المنتخبان في مواجهة تحديد الميدالية البرونزية.