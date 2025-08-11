نيوم السعودي يحسم صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي

أعلنت مصادر إخبارية سعودية عن انضمام صفقة جديدة لنادي نيوم السعودي الوافد الجديد على دوري روشن للمحترفين وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق موسم 2025-2026.

ووفقا للمصادر ذاتها سينضم الفرنسي عبدولاي دوكوري لنادي نيوم رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من إيفرتون الإنجليزي.

ويـأتي تعاقد نيوم مع عبدولاي دوكوري استمرارا لسلسلة من الصفقات القوية كماً ونوعاً للفريق الذي سيكون على موعد تاريخي عند بداية الموسم الجديد للدوري السعودي وهو الأول له منذ تأسيسه.

ولعب الفرنسي دوكوري مع إيفرتون بين عامي 2020 و2025 ما يزيد على 149 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 19 هدفا بعد قدومه من نادي غرناطة الإسباني.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته الكروية في نادي رين الفرنسي عام 2010 حتى 2016، عندما انتقل إلى واتفورد الإنجليزي الذي أعاره في 2016 إلى غرناطة قبل أن يلتحق بإيفرتون في 2020 في صفقة انتقال حر.

وخلال الموسم الماضي، شارك عبد الله دوكوري في 33 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي وأحرز 3 أهداف بجانب تمريرتين حاسمتين.

ونجح نادي نيوم في حسم صفقات قوية قبل بداية الموسم الجديد على غرار المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي انضم للفريق قادما من ليون، في صفقة انتقال حر.

كما عزز الفريق صفوفه بالجزائري سعيد بن رحمة قادما أيضا من ليون الفرنسي، وضم اللاعب الفرنسي الشاب سايمون بوابري قادما من نادي موناكو بجانب أسماء أخرى محلية وأجنبية.