كيف يتمكن آرسنال من هزيمة مانشستر سيتي باستغلال ثغرة رودري؟

كتب – نور الدين ميفراني

يواجه آرسنال نظيره مانشستر سيتي، مساء الأحد، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بحثا عن الفوز للبقاء قريبا من ليفربول "المتصدر"، والذي خسر أمامه الشهر الماضي.

ويسعى الإسباني بيب غوارديولا لاستمرار نتائج فريقه الجيدة بعد الفوز في الديربي على مانشستر يونايتد والفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى ميكيل أرتيتا لهزم أحد منافسيهم المباشرين على اللقب.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وقدم خبير صحيفة "ذا صن" التكتيكي دين سكوجنز تحليلا للمباراة حول معركة خط الوسط في المباراة المرتقبة:

رودري ومعركة خط الوسط

يعتقد الخبير أن آرسنال قادر على كسب معركة خط الوسط، قائلا: "شاهدت مباريات مانشستر سيتي وخصوصا في مواجهة مانشستر يونايتد وأعتقد أنهم يعانون مشكلة مع رودري".

وأضاف: أعلم أن رودري الحائز على الكرة الذهبية هو الأفضل، لكني أعتقد أنه لا يفهم ما يفترض أن يكون ضغط بيب غوارديولا".

وواصل الخبير التكتيكي: "في مباراة وولفرهامبتون، كان مانشستر سيتي جيداً للغاية، كان نيكو غونزاليس يلعب، ولو كان مانشستر يونايتد أفضل في ديربي مانشستر، أعتقد أنهم كانوا سيستغلون هذه المشكلة أيضاً".

وتابع: "المشكلة التي سيواجهها مانشستر سيتي هي أنهم يضغطون بثلاثة لاعبين في المقدمة، نجح مثلث خط الوسط هذا بشكل رائع ضد مانشستر يونايتد، حيث كان رودري في القاعدة، وفودين ورايندرز في المركزين الآخرين".

وشدد: "لكن في سيناريو اللعب الدفاعي، سيدفع آرسنال ظهيريه إلى الجانبين، ثم يُفرّق بين قلبي الدفاع، ثم يتراجع مارتن زوبيمندي أو ديكلان رايس إلى مركز الظهير الدفاعي، هذا هو أسلوب (الغانرز) في اللعب من الخلف، لذا، لنُحرّك رباعي دفاع مانشستر سيتي للأمام تقريبا، ثم لدينا رودري. أعتقد أن المشكلة التي يواجهونها هي أن رودري لا ينضم إلى الضغط الهجومي ولا يُساعد الضغط الدفاعي، وبصعود الظهيرين في آرسنال يبقى رودري عالقا بين الأمرين: الدفاع والهجوم".

وأوضح: "لكن ما سيحاول آرسنال فعله هو الضغط في مثلث صغير؛ لأنهم إذا تمكنوا من فعل ذلك، ورودري عالق في هذا المركز، فسيمررون الكرة إلى الجناح أو الظهير أو أي شخص قادم من هذا الجانب، قد يكون ميكيل ميرينو، أو زوبيمندي، هو من يدخل إلى هذا المركز، ويمرر الكرة على الجانب ويسددها بعيدًا".

واختتم: "أعتقد أن هذه هي المنطقة التي سيستفيد منها آرسنال أكثر؛ لأن أحد ظهيري السيتي ينشط في هذا الضغط، لقد فعلوا ذلك ضد يونايتد، ولم يستفد ظهيرا يونايتد من ذلك، ولم يُظهرا أداءً جيدا".