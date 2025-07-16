أول ظهور لبنزيما بـ"خاتم زواجه" من لينا خضري (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، وهو يضع خاتم زواجه من الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لينا خضري، والذي احتفل به مؤخرا في حفل اقتصر على تواجد الأصدقاء وأفراد العائلة فقط.

ووفقا للتقارير فقد استأجر بنزيما عقارا خاصا لمدة 4 أيام وجمع العروسان عددا محدودا من المدعوين.

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وظهر بنزيما رفقة لينا خضري في منطقة خليج أجاكسيو، حيث قاما بجولة بحرية على متن قارب في منطقة "كوتي تشيافاري" برفقة أفراد عائلتيهما.

وفي الصور الأخيرة المتداولة لبنزيما فقد ظهر وهو في الطائرة وفي طريقه إلى معسكر نادي الاتحاد السعودي لبدء الاستعداد للموسم الجديد، وظهر في يده اليسرى خاتم الزواج.

وتبلغ لينا خضري 33 عاما وهي من مواليد الجزائر وهاجرت مع والدها ووالدتها إلى فرنسا.

وبدأت لينا مسيرتها الفنية في عالم التمثيل عام 2014 و نالت شهرة واسعة في عام 2019 بعد مشاركتها في فيلم "بابيتشا" ونالت من خلاله جائزة "أوريزنتي"، لأفضل ممثلة.

كما شاركت في العديد من الأفلام التي وضعتها على خريطة نجوم السينما العالمية بشكل كبير.

عودة الأسطورة

ونشر نادي الاتحاد مؤخرا صورة لبنزيما أثناء الكشف الطبي عبر حسابه على منصة إكس، كاتباً: "عودة الأسطورة".

ويخوض بطل دوري روشن السعودي معسكراً في مدينة جيرونا الإسبانية ثم في الغارف البرتغالية حتى 8 أغسطس المقبل بقائمة تضم 29 لاعباً.

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وسيخوض الاتحاد أكثر من مباراة ودية، وستكون الأولى أمام فريق النادي تحت 21 عاماً الذي بدأ معسكره في إسبانيا، والثانية ضد فريق فنربخشة التركي يوم 23 يوليو الجاري.