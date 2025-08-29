الهلال يضع أول 3 نقاط في جعبته ويتغلب على الرياض في الدوري السعودي

نجح فريق الهلال في حصد أول ثلاث نقاط في مسيرة دوري روشن السعودي للموسم الجديد، بعد أن تغلب على نظيره فريق الرياض بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

أخبار ذات علاقة وظيفة جديدة لفهد المفرج في الهلال السعودي

وشهدت المباراة تأخرًا في تسجيل الأهداف بسبب إلغاء هدف للهلال في الدقائق الأولى، قبل أن يعود "الزعيم" ويؤكد سيطرته بتسجيل هدفين في الشوط الأول.

تمكن اللاعب نونيز من تسجيل هدفٍ للهلال، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، بسبب وجود مخالفة من زميله سافيتش قبل وصول الكرة إلى نونيز، لتعود النتيجة إلى (0-0).

أخبار ذات علاقة من هو لورينزو إنزاغي الذي "خطفه" نادي الهلال السعودي؟

ولكن نجح متعب الحربي في تسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 22، بعد استلامه كرة بينية من سالم الدوسري، ليسددها بقوة في مرمى الرياض.

وأضاف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني للهلال بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال (2-0).

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة حالة من السجال بين الفريقين، لكن الهلال حافظ على تقدمه، لينهي اللقاء بفوز ثمين، ويخطف أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.