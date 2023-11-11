NBA.. ليبرون جيمس يقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز على فينيكس صنز

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس مافريكس 144/126 على لوس أنجلوس كليبرز، وساكرامنتو كينغز 105/98 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، ومينيسوتا تمبرولفز 117/110 على سان أنطونيو سبيرز.

كما فاز يوتا جاز 127/121 على ممفيس غريزليس، وهيوستن روكتس 104/101 على نيو أورليانز بيليكانز، وبوسطن سلتيكس 121/107 على بروكلين نتس، وشارلوت هورنيتس 124/117 على واشنطن ويزاردز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114/106 على ديترويت بيستونز.

وفاز دنفر ناغيتس بلقب دوري السلة الأمريكي الموسم الماضي على حساب ميامي هيت.