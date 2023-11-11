NBA.. ليبرون جيمس يقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز على فينيكس صنز
سجل ليبرون جيمس 32 نقطة ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز على فينيكس صنز122/119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".
وسجل ليبرون جيمس 32 نقطة، وأضاف دانجيلو راسل 19 نقطة، لينهي لوس أنجلوس ليكرز سلسلة من الهزائم في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فينيكس صنز ليفوز ليكرز 122/119.
وقدم جيمس أداءً ممتازًا، وتحدى العمر مرة أخرى في موسمه الحادي والعشرين، إذ سدد 11 من 17 من الملعب، وأضاف 11 كرة مرتدة وست تمريرات حاسمة في 36 دقيقة.
وفي مباريات أخرى، فاز دالاس مافريكس 144/126 على لوس أنجلوس كليبرز، وساكرامنتو كينغز 105/98 على أوكلاهوما سيتي ثاندر، ومينيسوتا تمبرولفز 117/110 على سان أنطونيو سبيرز.
كما فاز يوتا جاز 127/121 على ممفيس غريزليس، وهيوستن روكتس 104/101 على نيو أورليانز بيليكانز، وبوسطن سلتيكس 121/107 على بروكلين نتس، وشارلوت هورنيتس 124/117 على واشنطن ويزاردز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114/106 على ديترويت بيستونز.
وفاز دنفر ناغيتس بلقب دوري السلة الأمريكي الموسم الماضي على حساب ميامي هيت.