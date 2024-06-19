هل فقد لاعبو منتخب البرتغال ثقتهم في كريستيانو رونالدو؟

شكك ستيوارت بيرس، قائد منتخب إنجلترا السابق، فيما إذا كان زملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي يثقون به بما يكفي لمنحه الكرة.

ويلعب رونالدو في بطولة أوروبا السادسة له في سن 39 عامًا، وشارك في فوز البرتغال على التشيك بنتيجة 2-1 في مباراتهم الافتتاحية بمرحلة المجموعات، مساء الثلاثاء.

ورغم حصوله على عدة فرص خلال الشوط الأول، لم يتمكن رونالدو من التسجيل خلال المباراة.

وقال بيرس أثناء تعليقه على المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "قد يبدو كلامي سخيفًا، لكن زملاء رونالدو ربما لا يثقون به بما يكفي للاستمرار في تمرير الكرة له".