هل فقد لاعبو منتخب البرتغال ثقتهم في كريستيانو رونالدو؟
شكك ستيوارت بيرس، قائد منتخب إنجلترا السابق، فيما إذا كان زملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي يثقون به بما يكفي لمنحه الكرة.
ويلعب رونالدو في بطولة أوروبا السادسة له في سن 39 عامًا، وشارك في فوز البرتغال على التشيك بنتيجة 2-1 في مباراتهم الافتتاحية بمرحلة المجموعات، مساء الثلاثاء.
ورغم حصوله على عدة فرص خلال الشوط الأول، لم يتمكن رونالدو من التسجيل خلال المباراة.
وقال بيرس أثناء تعليقه على المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "قد يبدو كلامي سخيفًا، لكن زملاء رونالدو ربما لا يثقون به بما يكفي للاستمرار في تمرير الكرة له".
وأضاف: "كانت هناك أوقات في المباراة، حيث كان يطلب رونالدو الكرة، لكنهم لم يمرروها له، في إحدى الكرات كان برناردو سيلفا يمتلك الكرة في منطقة وسط الملعب، وتحرك رونالدو إلى الداخل على اليمين، وكنت أفكر لو حدث هذا قبل 10 سنوات، لكانوا مرروا له الكرة وأنت تعلم جيدًا أنه سيصل إليها ويسجل، لكن سيلفا رفض التمرير له، ووجدت ذلك غريبًا جدًّا".
وعلى النقيض تمامًا من بيرس، شعر أسطورة إنجلترا، آلان شيرر، أن البرتغال كانت تعتمد بشكل كبير على رونالدو أثناء حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقال: "في بعض الأحيان كان لاعبو المنتخب البرتغالي في مواقف جيدة، لكنهم كانوا يبحثون فقط عن كريستيانو رونالدو، رغم أنه كانت هناك خيارات أفضل".
ويحمل رونالدو لقب الهداف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفًا، كما إنه أكثر اللاعبين ظهورًا في البطولة برصيد 25 مباراة.
يذكر أن البرتغال تقع في المجموعة السادسة برفقة منتخبات تركيا، وجورجيا، والتشيك.
وكان المنتخب التركي تجاوز محطته الأولى في يورو 2024 بنجاح، عقب الفوز الثمين على حساب جورجيا بنتيجة (3-1)، يوم الثلاثاء.