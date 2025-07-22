"إمام عاشور تم إنقاذه".. تعليق ناري من أسطورة الزمالك حول حفل راغب علامة

أدلى خالد الغندور، أسطورة نادي الزمالك السابق، بتعليق مثير بشأن الأزمة التي أثارها حفل الفنان راغب علامة وتم بسببها إيقاف المطرب اللبناني عن الغناء في مصر، بجانب أحمد فتوح، نجم الفريق الأبيض، من قبل مجلس إدارة ناديه برئاسة حسين لبيب.

وكان نادي الزمالك قرر تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

أخبار ذات علاقة رفض الرد عليه.. جون إدوارد يصدم أحمد فتوح

وقال النادي في بيان أخير: "قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم مبلغ مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق".

وأضاف الزمالك أن قراره ضد ظهيره الأيسر (27 عاما) جاء "نظرا لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن".

أخبار ذات علاقة منع راغب علامة من الغناء في مصر بسبب "تجاوزات سلوكية"

وذكرت وسائل إعلام أن مقطعا مصورا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كشف عن مشاركة فتوح في حفل بالساحل الشمالي كان يحييه الفنان راغب علامة، وتواجد مع فتوح أيضا إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، لكن الأخير لم يتعرض لأي عقوبات من ناديه بسبب حصوله على إذن بالتواجد في الحفل وغيابه عن معسكر الفريق في تونس بسبب إصابته.

في المقابل تم إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر أيضا بقرار من نقابة الموسيقيين، واستدعاؤه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

أخبار ذات علاقة صدمة في الزمالك.. أول فيديو لأحمد فتوح وإمام عاشور في حفل راغب علامة (فيديو)

وقال الغندور في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "الثنائي أحمد فتوح وراغب علامة تم إيقافهما وإحالتهما للتحقيق، يبدو أن الحفلة كانت صعبة جدا، الوحيد الذي تم إنقاذه هو إمام عاشور".

ويخوض عاشور تدريبات تأهيلية في القاهرة إثر العملية الجراحية التي أجراها في كتفه بعد إصابته في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، بينما يقيم الأهلي معسكرا إعداديا في تونس استعدادا للموسم الجديد للدوري المصري، الذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.