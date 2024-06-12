ميسي يكشف آخر نادٍ سيلعب له قبل الاعتزال

وكان ميسي، قد انضم لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، في صيف العام 2023، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده مع برشلونة في موسم 2021، وقضى مع فريق العاصمة الفرنسية موسمين.

وفي حواره مع شبكة (ESPN) كشف ميسي عن آخر نادٍ سيرتدي قميصه في عالم الساحرة المستديرة.

وبسؤاله عن النادي الذي سيعتزل بقميصه، قال: "إنتر ميامي سيكون آخر نادٍ ألعب فيه".

وأضاف: "هناك دائمًا بعض الخوف من أن ينتهي كل شيء، كان من الصعب ترك أوروبا والقدوم إلى هنا، ولكن أؤكد أنني أحاول الاستمتاع، لأنني أدرك أن كل يوم يقترب من النهاية.. أقضي وقتًا جيدًا في النادي، وحالفني الحظ بوجود زملاء وأصدقاء بجانبي".

وواصل: "أعتقد أنني لست مستعدًا لترك كرة القدم الآن، قضيت حياتي كلها أفعل هذا، أحب لعب الكرة، وأستمتع بالتدريبات، والحياة اليومية، والمباريات".