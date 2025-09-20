غضب وجنون جيسوس بعد صافرات الاستهجان على عبد الإله العمري (فيديو)

ظهرت علامات الغضب على وجه البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، بعد إطلاق جماهير فريقه صافرات الاستهجان ضد اللاعب عبد الإله العمري.

وفاز النصر على ضيفه التعاون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، مساء السبت، في الجولة الثالثة لدوري روشن.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

وشارك العمري بديلاً في الدقيقة 79 من عمر المباراة على حساب المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز.

وشوهد جيسوس في حالة ثورة عارمة خارج الخطوط بعد إطلاق جماهير فريقه الصافرات ضد العمري عند مشاركته.

أخبار ذات علاقة رونالدو يقود النصر لاكتساح الرياض بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

وركل المدرب البرتغالي زجاجة مياه خارج الخطوط بغضب شديد رافضاً تصرف جماهير فريقه.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" سأتحدث عن نقطة أثارت حزني في هذه المباراة.. لماذا صافرات الاستهجان ضد عبد الإله العمري؟ هذا الأمر لم أتحمله".

وأضاف:" العمري لاعب في الفريق وأحد أفراد عائلة النصر، وعلى الجماهير إنهاء المشكلة بأسرع وقت ممكن".

أخبار ذات علاقة اعتذار وقبلة.. انتهاء أزمة عبدالإله العمري مع جمهور النصر السعودي (فيديو)

وكان العمري قد اعتذر لجماهير النصر التي هتفت له في نهاية المباراة وأثناء الاحتفال بالفوز.

ويرجع غضب جمهور النصر ضد اللاعب بسبب مطالبته بالرحيل إلى الاتحاد الذي تقدم بعرض رسمي رفضه النادي قبل غلق الانتقالات الصيفية.