عاد ملف انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي مجددًا إلى سطح الأحداث.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب المصري عقده حتى الآن.

وخاض صلاح فترة الإعداد مع ليفربول قبل بداية الموسم الجديد بمعسكر تدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطور جديد في موقف ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح.

وأكد تقرير نشره موقع "football insider" أن محمد صلاح قد يرحل للدوري السعودي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار إلى أن ليفربول سيوافق على رحيل محمد صلاح حال تلقيه عرضًا رسميًّا من جانب أحد أندية الدوري السعودي، ولكن بشرط وحيد.

وأوضح التقرير أن شرط ليفربول يتمثل في وصول العرض المالي المقدم لصلاح إلى 100 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق قبل انطلاق الموسم الأخير في عقده.

ورفض ليفربول رحيل محمد صلاح بداية الموسم الماضي بعد تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد السعودي للفوز بخدماته، وتردد وقتذاك أن العرض وصلت قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

ولم يكشف التقرير هوية الأندية السعودية الراغبة في ضم نجم ليفربول في الموسم المقبل.