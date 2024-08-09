تغلبت الجزائرية إيمان خليف على الضغوط التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات تحديد الجنس، وتأهلت إلى نهائي الملاكمة لوزن الوسط للسيدات بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلبت على التايلاندية جان جايم سوانبينغ اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

وضمنت إيمان بذلك الفوز بإحدى الميداليتين، الذهبية أو الفضية.

وتخوض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مساء اليوم الجمعة المباراة النهائية لمنافسات وزن أقل من 66 كغم.

وتنافس إيمان خليف على حصد ميدالية ذهبية ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، حين تواجه الصينية لي يانغ في المباراة النهائية.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لنزال إيمان خليف ضد لي يانغ.

ويشهد النزال حضورا جماهيريا كبيرا حيث توافدت الجماهير الجزائرية والعربية على قاعة رولان غاروس التي تحتضن النزال النهائي لتشجيع البطلة إيمان خليف.

وقبل النهائي التاريخي للملاكمة الجزائرية، هناك أجواء احتفالية كبيرة وفرحة كبيرة بقرية بيبان مصباح بتيارت مسقط رأس البطلة إيمان خليف قبل دقائق عن بداية النزال.

ويتطلع الجزائريون والعرب إلى تتويج إيمان خليف بالذهبية وقطع الخطوة الأخيرة على درب صناعة التاريخ في النسخة الحالية من الأولمبياد بعد المعاناة التي عاشت على وقعها خلال الأسابيع الماضية والهجمة المغرضة ضدها.