الموعد والقنوات الناقلة لمباراة نيوم وروما الودية

يخوض نادي نيوم السعودي مباراة ودية ضد نادي روما الإيطالي، في إطار تحضيراته للموسم الكروي 2025-2026.

وعزز نيوم، الذي سيخوض مشاركته الأولى في دوري المحترفين السعودي، صفوفه بعدة تعاقدات أبرزها الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والحارس البولندي مارسين بولكا، والإيفواري أمادو كوني، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب الوسط المالي عبد الله دوكوري.

وسيبدأ نيوم مشواره الرسمي في الدوري السعودي بمواجهة نادي الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء مرتقب يختبر فيه مدى جاهزية الفريق للمنافسة على الصعيد المحلي.

من جهته، يستعد روما لبداية مشواره الرسمي في الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا يوم السبت 23 أغسطس على ملعب الأوليمبيكو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب "بينيتي ستيربي" في مدينة فروزينوني بمنطقة لاتسيو الإيطالية، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، في الساعة السادسة مساءً.

وتُبث عبر القناة الإيطالية "Sportitalia" المجانية.