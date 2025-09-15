logo
إيريك أبيدال يُكذّب شائعات وفاته برسالة قوية

إيريك أبيدال مع لويس كاسترو مدرب الوصل الإماراتيالمصدر: حساب الوصل عبر إكس
ردّ الفرنسي إيريك أبيدال، نجم  برشلونة الإسباني السابق، على الشائعات التي تناثرت في الساعات القليلة الماضية حول وفاته.

ونشر أبيدال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام رسالة قوية رد بها على هذه الشائعات.

 وقال نجم برشلونة السابق: "بعض الشائعات لا ينبغي أن تكون أبداً، أنا هنا مع عائلتي وكل شيء على ما يرام".

وأضاف: "للتوضيح أنا بخير وأنا على قيد الحياة وبصحة جيدة شكراً لدعمكم ورسائلكم المعبرة عن قلقكم، دعونا نركز على ما يهم حقاً".

رد إيريك أبيدال

النجم الفرنسي دخل في معركة مع مرض السرطان اللعين بعد أن تعرض لإصابة بورم خبيث في الكبد في شهر مارس 2011 وخضع لجراحة دقيقة.

وحارب أبيدال مرض السرطان بعزيمة حديدية، وعاد لاستكمال مشواره الكروي ولم يستسلم للمرض الذي هاجمه مجدداً في عام 2012 قبل أن ينتصر عليه مرة أخرى.

أبيدال صاحب الـ 46 عاماً كان لاعباً دولياً في صفوف منتخب فرنسا كما دافع عن ألوان عدة أندية في مسيرته الكروية على رأسها برشلونة الإسباني وموناكو وليل في الدوري الفرنسي بجانب أولمبياكوس اليوناني.

 وعمل أبيدال مديراً رياضياً بنادي برشلونة في الفترة بين يناير 2018 إلى أغسطس 2020.

ويشغل النجم الفرنسي حالياً منصب المدير الرياضي بنادي الوصل الإماراتي منذ أغسطس الماضي.

