تشافي قبل مباراة برشلونة وغرناطة: غياب ليفاندوفسكي مؤثر للغاية.. ونواجه منافسًا قويًا

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن حزنه لغياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن مواجهة الفريق ضد غرناطة في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، متحدثًا في الوقت نفسه عن وضع فريقه في الجدول قبل فترة التوقف الدولي.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "غياب ليفاندوسكي مؤثر للغاية، إنه القائد في خط الهجوم لكن هُناك بدائل: مثل فيران، وجواو فيليكس، وباو فيكتور، وحتى فيرمين خيارات قد يلعبوا في مركز (9) وهمي".

وأضاف: "بغياب ليفاندوسكي الفكرة لا تتغير، لكن نوعية اللاعب هي التي ستُجري تغييرًا بهذا المركز، وليفاندوسكي يُولد الخوف لدى الخصم ويوقف قلوب الدفاع، من سيلعب علينا أن نتأكد أنه يستطيع القيام بنفس هذه الأدوار، لكن من الصعب أن تستبدل لاعب مثل ليفاندوسكي بأي لاعب آخر".