تشافي قبل مباراة برشلونة وغرناطة: غياب ليفاندوفسكي مؤثر للغاية.. ونواجه منافسًا قويًا
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن حزنه لغياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن مواجهة الفريق ضد غرناطة في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، متحدثًا في الوقت نفسه عن وضع فريقه في الجدول قبل فترة التوقف الدولي.
وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "غياب ليفاندوسكي مؤثر للغاية، إنه القائد في خط الهجوم لكن هُناك بدائل: مثل فيران، وجواو فيليكس، وباو فيكتور، وحتى فيرمين خيارات قد يلعبوا في مركز (9) وهمي".
وأضاف: "بغياب ليفاندوسكي الفكرة لا تتغير، لكن نوعية اللاعب هي التي ستُجري تغييرًا بهذا المركز، وليفاندوسكي يُولد الخوف لدى الخصم ويوقف قلوب الدفاع، من سيلعب علينا أن نتأكد أنه يستطيع القيام بنفس هذه الأدوار، لكن من الصعب أن تستبدل لاعب مثل ليفاندوسكي بأي لاعب آخر".
وتابع: "سنلعب ضد منافس بدني في الليغا، الفريق الذي يقطع لاعبيه العديد من الكيلومترات، غرناطة فريق هجومي ويُدرك تمامًا كيفية مجاراة برشلونة".
وأردف: "الـ(DNA) الخاصة بنا في برشلونة هو أن نلعب جيدًا لنُحقق الفوز، أمام بورتو لم نكن جيدين مع الكرة وعلى العكس دون كرة، لقد قمنا بتحليل ذلك، برشلونة أكثر نادي مُتطلب في العالم، الفريق لم يهزم وهذا أمر إيجابي لكننا تعادلنا في مُباراتين وهذا أمر غير إيجابي حيثُ تعادلنا مع خيتافي ومايوركا، وعلينا أن نكون فريقًا متطلبًا أكثر حتى نُحقق ما نطمح له".
وعن لاعبيه المصابين، أشار تشافي: "بيدري قريب من العودة، دعونا نرى أيضًا فرينكي دي يونغ، ورافينيا، وسنحاول استعادتهم بأسرع وقت مُمكن".
وتطرق للحديث عن خوضه 100 مباراة مع برشلونة، قائلاً: "آمل أن يكون هناك 200 أخرى، لكنه برشلونة النادي الأكثر تطلبًا في العالم، بلا شك، إنه النادي الوحيد الذي يتطلب منا الفوز واللعب بشكل جيد، وأن يسير كل شيء بشكل مثالي".
ويحتاج برشلونة للفوز في هذه المباراة لكي يواصل الضغط على غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتصدر جدول ترتيب الليغا، أو حتى خطف الصدارة في حال تعثّر الريال أمام أوساسونا، اليوم السبت.
ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد، بينما غرناطة في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.