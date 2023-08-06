ميرور: أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع محمد صلاح ودي بروين

قالت صحيفة "ميرور" إن أندية الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع أسماء كبيرة جديدة مثل كيفن دي بروين ومحمد صلاح العام المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2025، علما أنه جدد عقده في صيف 2022، وكذلك ينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي في 2025.

لكن يبدو أنهما سيكونان من أبرز أهداف أندية الدوري السعودي الموسم المقبل.

ونجحت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع عدة لاعبين خلال أقل من عام أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونغولو كانتي وغيرهم.