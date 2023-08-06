ميرور: أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع محمد صلاح ودي بروين
قالت صحيفة "ميرور" إن أندية الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع أسماء كبيرة جديدة مثل كيفن دي بروين ومحمد صلاح العام المقبل.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2025، علما أنه جدد عقده في صيف 2022، وكذلك ينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي في 2025.
لكن يبدو أنهما سيكونان من أبرز أهداف أندية الدوري السعودي الموسم المقبل.
ونجحت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع عدة لاعبين خلال أقل من عام أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونغولو كانتي وغيرهم.
كما قدم الهلال عرضًا مذهلاً بقيمة 300 مليون يورو للنجم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع اعتراف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالقول: "لقد غير الدوري السعودي السوق تمامًا".
في حين علق يورغن كلوب مدرب ليفربول: "تأثير السعودية هائل في الوقت الحالي، لكن أسوأ شيء هو أن فترة الانتقالات في السعودية ستستمر أكثر ثلاثة أسابيع مما هو في الدوري الإنجليزي".
وقالت صحيفة "ميرور": "يستعد مانشستر سيتي وغيره من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لمزيد من الاضطراب لأنه لا يوجد لاعب في أوروبا بعيد المنال عن أندية الدوري السعودي".
ويتواجد عدد من مدربي الدوري الإنجليزي السابقين في الدوري السعودي وبالتحديد ستيفن جيرارد ونونو إسبيريتو سانتو.
كما رفض ماركو سيلفا مدرب فولهام مؤخرا عقدا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لمدة عامين لتولي تدريب الأهلي.
لكن من المؤكد أن هناك إغراء لآخرين؛ لأن دوري المحترفين ينتقل من قوة إلى قوة مع السماح لكل نادٍ بالتعاقد مع سبعة لاعبين أجانب.
وأكدت الصحيفة أن مصدر قلق أندية الدوري الإنجليزي هو أن الأعمال السعودية لهذا الموسم لم تكتمل مع عدم إغلاق نافذة الانتقالات حتى 20 سبتمبر، أي بعد 19 يومًا من الموعد النهائي للتعاقدات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهذا الأمر يترك الأندية الإنجليزية عرضة لخسارة لاعبين لا يمكن استبدالهم.