أعلن النصر الليبي بطل دوري المحترفين الليبي لموسم 2023 ـ 2024 اليوم الجمعة رسميا ضم لاعب الوسط السوداني أحمد حامد التش قادما من نادي المريخ السوداني.

وقال نادي النصر، الذي يستعد لمواجهة المريخ غدا السبت في ذهاب دوري أبطال إفريقيا، إن الاجتماع الذي تم اليوم الجمعة بين رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن زيد مع نائب رئيس نادي المريخ السوداني انتهى بالاتفاق على انتقال لاعبه "أحمد حامد التش" إلى صفوف نادي النصر.

ويأتي تعاقد النصر مع التش، قبل يوم واحد من لقائه مع المريخ غدا في ذهاب دوري أبطال دوري افريقيا في ملعب شهداء بنينا في بنغازي قبل لقاء الفريقين إيابا بعد أسبوع.

وكان حامد التش (31 عاما) لعب خلال الموسم الماضي في صفوف السويحلي الليبي على سبيل الإعارة قادما من المريخ قبل العودة إلى صفوف ناديه في أواخر يوليو الماضي بعد انتهاء مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي.

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وذكرت تقارير إخبارية مقربة من المريخ أن التش لاعب المنتخب السوداني أرسل خطاباً رسمياً لنادي المريخ أعلن فيه رغبته في فسخ عقده من جانب واحد بحجة عدم وجود نشاط رياضي بالبلاد، وأكّد استعداده لإيداع القيمة المتبقية من عقده مع المريخ في الحساب البنكي للنادي.

وتم الاتفاق بين إدارتي المريخ والنصر على انتقال لاعب الوسط الدولي السوداني إلى النصر الليبي الذي كان أحرز في يوليو لقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.

ويشار إلى أن نادي النصر تعاقد مع اللاعب الفلسطيني سامر الجندي، قادما من الأهلي طرابلس، فيما يتم تسجيل التعاقد مع لاعبين فلسطينيين مثابة اللاعبين المحليين في الدوري الليبي.