مباراة الحسم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو

يخوض المنتخب المصري بقيادة حسام حسن مرانه الأساسي، اليوم الاثنين، باستاد 4 أغسطس استعدادًا لخوض المباراة المصيرية والمرتقبة أمام بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضع حسام حسن في مران اليوم الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة بوركينا فاسو من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وهو ما يعني تأهل الفراعنة رسميًّا لكأس العالم 2026.

وأصبح "الفراعنة" على بعد خطوة من أجل حلم التأهل إلى مونديال 2026 بعد الفوز على إثيوبيا، مساء الجمعة.

وفاز المنتخب المصري على إثيوبيا 2-0، في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية، كلًّا من مصر، وبوركينا فاسو، وسيراليون، وغينيا بيساو، وإثيوبيا، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على إثيوبيا، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - وحسام عبد المجيد.

الوسط: مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو" - ومحمود حسن "تريزيغيه".

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش أو محمد مصطفى.