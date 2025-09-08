 الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤية في مدينة غزة

logo
رياضة

مباراة الحسم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو

مباراة الحسم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو
من مباراة منتخب مصر وإثيوبيا المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 12:08 م

يخوض المنتخب المصري بقيادة حسام حسن مرانه الأساسي، اليوم الاثنين، باستاد 4 أغسطس استعدادًا لخوض المباراة المصيرية والمرتقبة أمام بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضع حسام حسن في مران اليوم الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة بوركينا فاسو من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وهو ما يعني تأهل الفراعنة رسميًّا لكأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة

هيثم حسن نحم ريال أوفييدو الإسباني

نجم الأهلي.. أول ضحايا انضمام هيثم حسن لمنتخب مصر

  

أخبار ذات علاقة

هيثم حسن نحم ريال أوفييدو الإسباني

قبل الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا قدم هيثم حسن في الدوري الإسباني؟

 

وأصبح "الفراعنة" على بعد خطوة من أجل حلم التأهل إلى مونديال 2026 بعد الفوز على إثيوبيا، مساء الجمعة.

وفاز المنتخب المصري على إثيوبيا 2-0، في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية، كلًّا من مصر، وبوركينا فاسو، وسيراليون، وغينيا بيساو، وإثيوبيا، وجيبوتي.

أخبار ذات علاقة

منتخب مصر الأول

لقطة فجرت جدلا.. ما سر ظهور "حلاق" على دكة بدلاء منتخب مصر أمام إثيوبيا؟ (صورة)

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بعد الفوز على إثيوبيا، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد حمدي - رامي ربيعة - خالد صبحي - وحسام عبد المجيد.

الوسط: مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو" - ومحمود حسن "تريزيغيه".

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش أو محمد مصطفى.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC