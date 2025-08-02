هل انخفض السقف؟.. تعليق صادم حول تفاوض الهلال مع داروين نونيز (صورة)

أدلى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز بتعليق مثير للجدل بشأن دخول نادي الهلال السعودي بشكل رسمي في صفقة التعاقد مع النجم الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى الهلال منذ فترة طويلة للتعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلًا للصربي ميتروفيتش، الذي تعرض لإصابات عديدة الموسم الماضي وغاب أغلب فترات الموسم المهمة، ودخلت الإدارة في عدة مفاوضات مع لاعبين بارزين مثل النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، الذي اختار في النهاية الانتقال لغلطة سراي التركي.

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وكشف الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري عن اقتراب نونيز من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال تافوليري، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن مسؤولي الهلال يُجرون مفاوضات مع نظرائهم في ليفربول حاليًا؛ من أجل حسم صفقة نونيز، بشكلٍ رسمي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن وكلاء المهاجم الأوروغوياني يتفاوضون مع مسؤولي "الزعيم" بشأن الشروط الشخصية في العقد.

في المقابل، دشن جمهور الهلال هاشتاغًا عبر منصة "إكس"، خلال الأيام القليلة الماضية، يُعلنون فيه رفضهم التام التعاقد مع نونيز، لرؤيتهم بأنه لا يمثل المهاجم الحلم الذي يريدونه في الفريق، فهو يضيّع العديد من الأهداف السهلة التي جعلت ليفربول يسعى لرحيله سريعًا.

وعلّق عبد الرحمن الجماز على تقرير التعاقد مع نونيز، موضحًا أنه سأل إدارة الرئيس فهد بن نافل، قبل رحيل الأخير عن الهلال منذ أيام قليلة، عن حقيقة التفاوض مع نجم ليفربول لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، وأوضح أن الرد الذي تحصل عليه كان بالحرف وقتها: "لم ولن نتفاوض معه.. خياراتنا أعلى منه".

وتساءل الجماز عن سبب تغيّر موقف نادي الهلال من صفقة التعاقد مع نونيز، بعد رحيل مجلس إدارة فهد بن نافل.

وأضاف: "هل انخفض السقف مع من يدير النادي في الوقت الراهن؟.. أم أن رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي كانت هي كلمة الفصل؟".

وداروين نونيز، البالغ من العمر 26 عاما، يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف 2022، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا.

وشارك نونيز في 143 مباراة رسمية مع ليفربول، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلًا خلالها 40 هدفًا، وصانعًا 26.