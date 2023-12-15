NBA.. غولدن ستيت واريورز يهزم لوس أنجلوس كليبرز
تغلب غولدن ستيت واريورز على منافسه لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 121/113 في دوري السلة الأمريكي.
ورغم الخسارة، قدم كلاي طومسون، نجم الدوري الأمريكي للمحترفين 5 مرات، مباراة ممتازة، وسجل 30 نقطة، وكرة مرتدة واحدة، و5 تمريرات حاسمة.
وخلال المباراة، صنع "طومسون" أيضًا التاريخ في دوري السلة الأمريكي عندما أصبح اللاعب رقم 167 الذي يسجل 14500 نقطة خلال مسيرته.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم "طومسون" على بليك غريفين (14,513)، وبيل راسل (14,522)، ليحتل المركز الـ165 في قائمة الهدافين على الإطلاق.
ودخل "طومسون" المباراة بمتوسط 15.4 نقطة و4.0 متابعات، و2.0 تمريرة حاسمة في كل مسابقة بينما سدد 39.7٪ من الملعب و34.3٪ من مدى 3 نقاط في 22 مباراة.
ومع الخسارة يحتل "غولدن ستيت واريورز" المركز الحادي عشر في القسم الغربي.
وسجل نيكولا يوكيتش 26 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، كما أحرز زميله بيتون واطسون أكبر عدد من النقاط في مسيرته وهو 18 نقطة، ليمنحا دنفر ناغتس الفوز على ضيفه بروكلين نتس 124/101 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز جمال موراي 16 نقطة، وأضاف آرون جوردون 13 نقطة، وريغي جاكسون 12 نقطة، وكريستيان براون 10 نقاط لدنفر الذي لعب دون كينتافيوس كالدويل-بوب بسبب الإصابة.
واستعاد يوكيتش قوته بعد طرده في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه على شيكاغو بولز، الثلاثاء الماضي، ليسجل ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة العاشرة هذا الموسم رغم غيابه عن الربع الأخير من المباراة.
وسجل سبنسر دينويدي 17 نقطة، وأضاف كام توماس 13 نقطة، وأحرز كل من كاميرون جونسون، ونيك كلاكستون 10 نقاط، لبروكلين نتس.
وفي مواجهة أخرى سجل كولن سيكستون أفضل عدد من النقاط هذا الموسم بلغ 27 نقطة، وأحرز سيمون فونتيكيو أكبر عدد من النقاط أيضًا هذا الموسم وهو 24 نقطة ليحقق يوتا جاز الفوز 122/114 على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز.
وأضاف تالين هورتون تاكر 23 نقطة، وأحرز أوشاي أجباجي 16 نقطة ليوتا جاز الذي فاز بمباراتين متتاليتين للمرة الثالثة فقط خلال هذا الموسم.
وسجل ووكر كيسلر 10 نقاط، واستحوذ على 10 كرات مرتدة أيضًا للفريق الفائز.
وفاز جاز رغم غياب لوري ماركانن الذي شارك في مباراة كل نجوم الدوري الموسم الماضي والذي يغيب للمرة التاسعة في 10 مباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. كما غاب عن المباراة كيونت جورج بسبب إصابة في الكاحل.
وسجل الصاعد سكوت هندرسون أفضل عدد من النقاط هذا الموسم وهو 23 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف توماني كامارا 18 نقطة لبورتلاند الذي خسر مباراته الخامسة على التوالي.
وفي مباريات أخرى فاز بوسطن سيلتيكس على ضيفه كليفلاند كافاليرز 116/107، وفاز سكرامنتو كينغز على ملعبه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-123 وتغلب شيكاغو بولز خارج أرضه على ميامي هيت 124-116.