NBA.. غولدن ستيت واريورز يهزم لوس أنجلوس كليبرز

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم "طومسون" على بليك غريفين (14,513)، وبيل راسل (14,522)، ليحتل المركز الـ165 في قائمة الهدافين على الإطلاق.

ودخل "طومسون" المباراة بمتوسط ​​15.4 نقطة و4.0 متابعات، و2.0 تمريرة حاسمة في كل مسابقة بينما سدد 39.7٪ من الملعب و34.3٪ من مدى 3 نقاط في 22 مباراة.

ومع الخسارة يحتل "غولدن ستيت واريورز" المركز الحادي عشر في القسم الغربي.

وسجل نيكولا يوكيتش 26 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، كما أحرز زميله بيتون واطسون أكبر عدد من النقاط في مسيرته وهو 18 نقطة، ليمنحا دنفر ناغتس الفوز على ضيفه بروكلين نتس 124/101 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز جمال موراي 16 نقطة، وأضاف آرون جوردون 13 نقطة، وريغي جاكسون 12 نقطة، وكريستيان براون 10 نقاط لدنفر الذي لعب دون كينتافيوس كالدويل-بوب بسبب الإصابة.