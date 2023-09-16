فرستابن يفشل في بلوغ أول عشرة مراكز بالتجارب التأهيلية بسنغافورة
فشل ماكس فرستابن سائق رد بول في بلوغ أول عشرة مراكز في التجارب التأهيلية بجائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وهو المصير ذاته الذي تعرض له زميله سيرجيو بيريز اليوم السبت.
وخرج السائق الهولندي، البالغ عمره 25 عامًا والذي يتصدر بطولة العالم بفارق كبير، من الفترة الثانية من التجارب مع زميله المكسيكي بيريز.
وأبلغ فرستابن فريقه بعد احتلاله المركز 11: "إنها... صدمة، تجربة صادمة حقا".
وتأهل بيريز، الذي يحتل المركز الثاني في البطولة متأخرا بفارق 145 نقطة عن فرستابن، في المركز 13.
وفاز رد بول بجميع سباقات الموسم الحالي، كما يملك الرقم القياسي برصيد 15 فوزا متتاليا منذ جائزة أبوظبي في ختام الموسم الماضي.
كارلوس ساينز سائق فيراري أول المنطلقين
انتزع الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري مركز أول المنطلقين في جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فشل ماكس فرستابن في بلوغ أول عشرة مراكز.
واحتل البريطاني جورج راسل المركز الثاني مع مرسيدس وخلفه شارل لوكلير سائق فيراري.
وفشل فرستابن في بلوغ الفترة الثالثة من التجارب مع زميله سيرجيو بيريز بعد أداء مخيب من رد بول.