فرستابن يفشل في بلوغ أول عشرة مراكز بالتجارب التأهيلية بسنغافورة

فشل ماكس فرستابن سائق رد بول في بلوغ أول عشرة مراكز في التجارب التأهيلية بجائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وهو المصير ذاته الذي تعرض له زميله سيرجيو بيريز اليوم السبت.

وخرج السائق الهولندي، البالغ عمره 25 عامًا والذي يتصدر بطولة العالم بفارق كبير، من الفترة الثانية من التجارب مع زميله المكسيكي بيريز.

وأبلغ فرستابن فريقه بعد احتلاله المركز 11: "إنها... صدمة، تجربة صادمة حقا".

وتأهل بيريز، الذي يحتل المركز الثاني في البطولة متأخرا بفارق 145 نقطة عن فرستابن، في المركز 13.

وفاز رد بول بجميع سباقات الموسم الحالي، كما يملك الرقم القياسي برصيد 15 فوزا متتاليا منذ جائزة أبوظبي في ختام الموسم الماضي.