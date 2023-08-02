مباراة الهلال والوداد.. اشتباكات في الوقت الضائع بين لاعبي الفريقين (فيديو)
نشبت اشتباكات قوية بين لاعبي الهلال السعودي، والوداد البيضاوي المغربي، خلال مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".
واصطدم الهلال بالوداد، فيما يلعب السد مع أهلي طرابلس، وستكون كل الخيارات مفتوحة أمام التأهل.
ومع حلول الدقيقة 90، كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال بهدفين مقابل هدف، وكانت الأجواء مشتعلة للغاية.
واصطدم بعض لاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء، ما دفع لاعبي الهلال والوداد للاشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويوقف الاشتباكات.
وأحرز الهلال هدفا في كل شوط، ليتأهل لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية بعد فوزه 2-1 على الوداد، الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.
وسجل الوافدان الجديدان سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز للعملاق السعودي، ليتأهل رفقة السد متصدر المجموعة الثانية للدور التالي.
وسجل سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.
ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط ليتأخر بثلاث نقاط عن الفريق القطري، الذي تفوق 1-صفر على أهلي طرابلس الليبي، وتجمد رصيد الوداد عند نقطتين.