مباراة الهلال والوداد.. اشتباكات في الوقت الضائع بين لاعبي الفريقين (فيديو)

واصطدم الهلال بالوداد، فيما يلعب السد مع أهلي طرابلس، وستكون كل الخيارات مفتوحة أمام التأهل.

ومع حلول الدقيقة 90، كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال بهدفين مقابل هدف، وكانت الأجواء مشتعلة للغاية.

واصطدم بعض لاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء، ما دفع لاعبي الهلال والوداد للاشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويوقف الاشتباكات.