مدرب الدفاع الجديدي المغربي يلجأ للفيفا للرد على قرار إقالته

قرر المدرب البرتغالي جورج بيتشاو اللجوء إلى غرفة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للرد على قرار طرده ـ وفق وصفه ـ من تدريب نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

ووفقاً لمصادر خاصة، أبدى المدرب البرتغالي استنكاره لطريقة إنهاء مهامه على رأس الجهاز الفني للدفاع الجديدي بعد 4 مباريات تولى خلالها تدريب الفريق في الموسم الجديد 2024 ـ 2025.

وجاءت إقالة بيتشاو عقب التعادل مع شباب بن جرير في بطولة التميز في المغرب، وقبل ذلك الخسارة أمام أولمبيك أسفي (2 ـ 1) في الدوري المغربي الممتاز.

وقال بيتشاو الذي تولى تدريب نادي الدفاع الموسم الماضي إنه فوجئ بقرار الاستغناء عن خدماته بطريقة مهينة وفق وصفه، مؤكدا أنه تحادث مع رئيس النادي بخصوص المستحقات المالية العالقة له وللاعبين منذ أشهر، إلا أنه فوجئ بطرده من النادي.

ونشر جورج بيتشاو بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، قال خلاله: "أعلن اليوم أنه تمت إقالتي من منصبي دون سبب وجيه من رئيس النادي، الذي لم يقدم لي أي مبرر لهذا القرار المفاجئ، مازلت أنتظر لمعرفة أسباب إقالتي".

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وأضاف: "توليت من خلال محاميّ الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للدفاع عن حقوقي وصورتي ومهنتي”.

وختم بيتشاو بالقول: "شكراً جزيلاً لكل محبي الدفاع الحسني الجديدي الذين سيبقون دائماً في قلبي".

وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو لبيتشاو وهو يودع لاعبيه نهاية الأسبوع الماضي.

وتعاقد الدفاع الحسني الجديدي مع المدرب المغربي زكرياء عبوب لخلافة البرتغالي بيتشاو.

ويحتل الفريق المركز 11 في الدوري المغربي الممتاز للموسم الجديد برصيد 7 نقاط بعد مرور 5 جولات، حققها من فوزين وتعادل وخسارتين.