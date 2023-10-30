تصاعد أزمة العبود ونونو سانتو
دخلت أزمة عبد الرحمن العبود، نجم فريق الاتحاد السعودي، ومدربه البرتغالي نونو سانتو منعطفًا جديدًا، بعدما ألمح اللاعب إلى نفاد صبره مما يحدث معه، خلال الفترة الماضية.
وكان نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، تجاهل العبود تمامًا منذ بداية الموسم الحالي.
ونشر العبود رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، قائلًا: "الصمت ليس ضعفًا وللصبر حدود".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، اليوم الاثنين، عن تفاقم الأزمة بين العبود وسانتو، موضحة أن "المدرب رفض كل المحاولات الإدارية بشأن إعادة عبد الرحمن العبود إلى التدريبات الجماعية، وطالب بمواصلة إبعاده دون تحديد فترة زمنية لقراره".
وأضاف التقرير، أن "إدارة النادي طالبت العبود بإكمال تمارينه اليومية في صالة الألعاب الرياضية، حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "العبود يعتزم تصعيد قرار تحويله للتدريبات الانفرادية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم كون أنظمته تمنع هذا الإجراء، إذ أجرى اللاعب الدولي كشوفات طبية دقيقة أثبتت سلامته من أي إصابة وعدم معاناته من أي ضعف في العضلات، ويجري التدريبات يوميًّا في النادي الصحي بمقر نادي الاتحاد، وفي الفترة المسائية مع مدرب شخصي".
وكان نادي الاتحاد جدَّد ارتباطه العام الماضي بعبد الرحمن العبود لمدة 3 مواسم، تنتهي عام 2026.
وانضمَّ اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف الفريق يوليو 2019 بعقد يمتد 4 مواسم قادمًا من الاتفاق.
يذكر أن سانتو يتعرَّض مؤخرًا لانتقادات كبيرة، بسبب تراجع نتائج ومستوى "العميد".
وتراجع فريق الاتحاد للمركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة.