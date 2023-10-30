تصاعد أزمة العبود ونونو سانتو

دخلت أزمة عبد الرحمن العبود، نجم فريق الاتحاد السعودي، ومدربه البرتغالي نونو سانتو منعطفًا جديدًا، بعدما ألمح اللاعب إلى نفاد صبره مما يحدث معه، خلال الفترة الماضية.

وكان نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، تجاهل العبود تمامًا منذ بداية الموسم الحالي.

ونشر العبود رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، قائلًا: "الصمت ليس ضعفًا وللصبر حدود".