إنتر ميامي ينافس النصر السعودي على صفقة هامة
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي دخل في منافسة قوية مع إنتر ميامي الأمريكي لضم الفرنسي رفاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد السابق، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وغادر فاران، البالغ 31 عامًا، مانشستر يونايتد، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم، ويدرس حاليًّا العديد من العروض.
وذكر الإعلامي الرياضي اكرم كونور، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن النصر السعودي يستهدف ضم فاران، في الوقت الذي يسعى فيه إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضم اللاعب.
وحال انضمام فاران، مدافع ريال مدريد السابق، إلى إنتر ميامي، فسيلعب إلى جانب عدد من نجوم برشلونة السابقين، وهم: ميسي، ولويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.
وانضم فاران إلى مانشستر يونايتد قادمًا من الريال، في يوليو 2021، مقابل رسم أولي قدره 34 مليون جنيه إسترليني.
وشارك الفرنسي في 93 مباراة بجميع المسابقات مع الشياطين الحمر، 68 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عرقلت الإصابات مسيرته.
ويتصدر إنتر ميامي جدول ترتيب الدوري الأمريكي بعد 20 مباراة، وسيكون قادرًا على ضم فاران، خارج فترة الانتقالات المفتوحة من الـ18 من يوليو إلى الـ14 من أغسطس المقبلين.