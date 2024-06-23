إنتر ميامي ينافس النصر السعودي على صفقة هامة

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي دخل في منافسة قوية مع إنتر ميامي الأمريكي لضم الفرنسي رفاييل فاران، نجم مانشستر يونايتد السابق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وغادر فاران، البالغ 31 عامًا، مانشستر يونايتد، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم، ويدرس حاليًّا العديد من العروض.

وذكر الإعلامي الرياضي اكرم كونور، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن النصر السعودي يستهدف ضم فاران، في الوقت الذي يسعى فيه إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضم اللاعب.