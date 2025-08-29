رسميا.. إسماعيل الغربي يحسم قراره ويعزز صفوف تونس في تصفيات كأس العالم

حسم لاعب الوسط إسماعيل الغربي قراره بشأن جنسيته الرياضية بعدما اختار رسميا تعزيز صفوف المنتخب التونسي بداية من فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

ويخوض المنتخب التونسي مباراتين ضد كل من ليبيريا يوم 4 سبتمبر 2025 وغينيا الاستوائية يوم 8 من الشهر ذاته في إطار الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبعد جدل كبير وتعقيدات في ملف انضمامه للمنتخب التونسي، سيكون اسماعيل الغربي رسميا لاعبا لمنتخب نسور قرطاج في القائمة الجديدة التي سيعلن عنها المدرب سامي الطرابلسي غدا السبت.

أخبار ذات علاقة معارضة إسبانية.. مفاجأة صادمة في ملف انضمام اسماعيل الغربي لمنتخب تونس

ويملك اسماعيل الغربي لاعب خط وسط نادي سبورتنغ براغا البرتغالي 3 جنسيات: التونسية من جهة الأب والإسبانية من جهة الأم والفرنسية بحكم أنه مولود في العاصمة باريس ونشأ هناك كما كانت أولى خطواته في كرة القدم في باريس.

ولعب الغربي الذي تكون في باريس سان جيرمان حتى صعوده للفريق الأول في موسم 2022 ـ 2023، مع المنتخب الإسباني دون 19 عاما، واختار اللعب مع شبان "لاروخا" لتكون جنسيته الرياضية إسبانية.

وفي شهر يونيو الماضي، جدد الاتحاد التونسي عبر المدير الرياضي للمنتخب الأول زياد الجزيري مساعيه لإقناع اللاعب بحمل قميص منتخب بلده الأم وحصل بالفعل على موافقته رغم معارضة الاتحاد الإسباني الذي رفض في البداية منح اللاعب المولود عام 2004 جوازه الرياضي ليغير جنسيته الدولية إلى منتخب تونس.

أخبار ذات علاقة رسميا.. الكشف عن موقف هيثم حسن نجم ريال أوفييدو من تمثيل منتخب تونس

وقالت مصادر قريبة من الاتحاد التونسي لكرة القدم إن اسماعيل الغربي سيكون ضمن قائمة من 26 لاعبا سيتم الإعلان عنها صباح الغد السبت لخوض مباراتين في فترة التوقف الدولي ضمن تصفيات مونديال 2026.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاتحاد الإسباني احترم خيار اسماعيل الغربي وعائلته ووافق على منحه ملفه لتغيير جنسيته الدولية لدى الفيفا.

أخبار ذات علاقة بعد إسماعيل الغربي.. لاعب سان جيرمان يوافق على تمثيل منتخب تونس

وخاض الغربي في بداية موسم 2025 ـ 2026 مع سبورتنغ براغا مباراة واحدة في الدوري البرتغالي كما لعب مباراتين في الدوري الأوروبي وساهم في تأهل فريقه للمرحلة الرئيسية عندما ساهم بتمريرة حاسمة أمام لينكولن من جبل طارق.