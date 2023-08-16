نيمار: حققت الكثير بالفعل في أوروبا وأرغب بكتابة تاريخ رياضي جديد في السعودية

قال المهاجم البرازيلي نيمار إنه حقق الكثير بالفعل في أوروبا، ويرغب بخوض تحديات جديدة، ولهذا انتقل إلى الهلال عملاق الدوري السعودي، ليصبح لاعبًا عالميًا عابرًا للقارات.

وأعلن الهلال، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال نيمار بعد مراسم التوقيع في باريس: "حققت بالفعل الكثير في أوروبا، واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني كنت أرغب دائمًا بأن أكون لاعبًا عالميًا، وأن أختبر نفسي بتحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة.

"أريد أن أكتب تاريخًا رياضيًا جديدًا، والدوري السعودي للمحترفين يتمتع بطاقة هائلة، ولاعبين من عيار ثقيل في الوقت الحالي".