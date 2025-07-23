ما سر ظهور أسطورة الهلال ياسر القحطاني مع أجمل لاعبة في العالم؟ (صور)

خطفت النجمة السويسرية أليشا ليمان، والمعروفة بلقب "أجمل لاعبة في العالم" الأنظار خلال ظهورها بجانب النجم السعودي ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال السابق، في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وسط أجواء استثنائية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ياسر القحطاني بجانب النجمة أليشا ليمان، والتي ظهرت مرتدية ثوبا يشبه البدلة باللون الأسود، وهو عكس ما تظهر دائما في صورها التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تلتقط اللاعبة صورا بملابس مثيرة.

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كما نشرت ليمان صورا عبر حسابها على منصة "إنستغرام" وهي تشارك اللاعبين المشاركين في منافسات الألعاب المختلفة.

وعلقت قائلة: قضيت وقتًا رائعًا في الرياض مع المشاركين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مدينة البوليفارد مكان مذهل بحق، وكان الجميع في غاية الترحيب واللطف. كانت تجربة ممتعة للغاية".

وتمثل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 علامة فارقة في تاريخ المنافسات الاحترافية، إذ تستقطب نخبة اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء العالم، في تجربة ترفيهية ورياضية متكاملة تنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتقام فعالياتها في مدينة الرياض بمشاركة جماهيرية واسعة واهتمام إعلامي عالمي.

وتحتضن المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، خلال الفترة بين 7 يوليو، وحتى 24 أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ليكون سفيراً عالمياً للحدث.

وانتهت مؤخرا مشاركة أليشا ليمان مع منتخب بلادها في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025.

ورغم الأداء القوي الذي قدمه المنتخب السويسري على أرضه، انتهى مشواره في الدور ربع النهائي على يد المنتخب الإسباني، بطل العالم، مما ترك شعوراً بخيبة الأمل لدى اللاعبة وزملائها.