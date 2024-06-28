النصر السعودي يردُّ على مطالب الشباب بشأن صفقة متعب الحربي

ويبلغ متعب الحربي 24 عامًا، ويرتبط بعقد رسمي مع الشباب حتى صيف 2026.

ولفت ظهير أيسر الشباب الأنظار بمستواه المميز في الموسم الماضي ومشاركته خلال 21 مباراة.

وشارك متعب الحربي أساسيًا في تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة باكستان بالجولة قبل الأخيرة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 كما لعب لمدة 45 دقيقة في مباراة الأردن.