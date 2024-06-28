النصر السعودي يردُّ على مطالب الشباب بشأن صفقة متعب الحربي
ردَّ مسؤولو نادي النصر السعودي على المطالب التي اشترطتها إدارة نادي الشباب للموافقة على رحيل اللاعب متعب الحربي في الموسم المقبل.
وتحرك مسؤولو النصر لحسم صفقة متعب الحربي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بصفقة ظهير أيسر الشباب.
وأفادت تقارير صحفية بأن الشباب أبدى رغبته في الحصول على مبلغ مالي قدره 70 مليون ريال سعودي بجانب التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر.
وقال الإعلامي علي العنزي إن إدارة النصر حسمت موقفها تجاه المطالب التي قدمتها إدارة الشباب للسماح برحيل متعب الحربي.
وأضاف:" النصر رفض مطالب الشباب، واستقر على عدم استكمال المفاوضات حال تمسك إدارة الشباب بهذه الشروط".
ويبلغ متعب الحربي 24 عامًا، ويرتبط بعقد رسمي مع الشباب حتى صيف 2026.
ولفت ظهير أيسر الشباب الأنظار بمستواه المميز في الموسم الماضي ومشاركته خلال 21 مباراة.
وشارك متعب الحربي أساسيًا في تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة باكستان بالجولة قبل الأخيرة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 كما لعب لمدة 45 دقيقة في مباراة الأردن.