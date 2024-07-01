يورو 2024: دي بروين يبكي بعد خروج بلجيكا أمام فرنسا
ظهرت علامات الحزن الشديد على كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا بعد الخسارة على يد فرنسا بنتيجة 1-0، مساء الإثنين، في دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وودع المنتخب البلجيكي مبكرًا بعدما استقبل هدفًا عكسيًّا سجله يان فيرتونخين في مرماه في الدقيقة 85 لصالح فرنسا.
وشارك دي بروين في المباراة كاملة، ولكنه لم يستطع مساعدة زملائه لتحقيق الفوز على فرنسا ومواصلة مشوار اليورو.
وظهر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهو متأثر بعد اللقاء، ويبكي بعد الخسارة أمام فرنسا وتوديع اليورو.
وقدم المنتخب البلجيكي مستويات باهتة خلال اليورو وحصد 4 نقاط من 3 مباريات في مرحلة المجموعات بعدما خسر أمام سلوفاكيا بنتيجة 0-1، ثم فاز على رومانيا بنتيجة 2-0، قبل التعادل دون أهداف مع أوكرانيا.
وسجل دي بروين هدفاً في مرمى رومانيا، ولكنه لم يقدم أي تمريرات حاسمة خلال مشاركته في النسخة الحالية.
وخاض دي بروين النسخة الثالثة له في منافسات اليورو بعد نسختي 2016 و2020.