يورو 2024: دي بروين يبكي بعد خروج بلجيكا أمام فرنسا

ظهرت علامات الحزن الشديد على كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا بعد الخسارة على يد فرنسا بنتيجة 1-0، مساء الإثنين، في دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وودع المنتخب البلجيكي مبكرًا بعدما استقبل هدفًا عكسيًّا سجله يان فيرتونخين في مرماه في الدقيقة 85 لصالح فرنسا.

وشارك دي بروين في المباراة كاملة، ولكنه لم يستطع مساعدة زملائه لتحقيق الفوز على فرنسا ومواصلة مشوار اليورو.