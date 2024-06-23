مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق ،اليوم الأحد، الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.

ويلتقي منتخب ألمانيا منافسه سويسرا في الجولة الأخيرة كما يلعب إسكتلندا ضد منافسه المجر.

وفي ربع نهائي كأس تونس.. يخوض الإفريقي مواجهة قوية ضد الاتحاد المنستيري كما يلعب النجم الساحلي مع الملعب التونسي.