أول ظهور لجواو فيليكس في معسكر النصر السعودي (فيديو)

شهد معسكر نادي النصر السعودي في مدينة سالزبورغ النمساوية، اليوم الأحد، الظهور الأول للنجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي يوشك على الانضمام رسميًا إلى صفوف "العالمي" خلال الفترة المقبلة.

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ووفقًا لتقارير صحفية برتغالية، فإن فيليكس على بُعد خطوات من التوقيع لعقد انتقاله إلى النصر، بعد أن توصل النادي السعودي إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي الإنجليزي لضم اللاعب الدولي البرتغالي.

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تفاصيل الصفقة

تكشف المعلومات أن صفقة انتقال فيليكس إلى النصر تمت بشكل نهائي، حيث سيدفع النادي السعودي مبلغًا ثابتًا قدره 30 مليون يورو لتشيلسي، مع وجود مكافآت إضافية قد ترفع قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يرتدي فيليكس قميص النصر بداية من الموسم المقبل، ليعزز صفوف الفريق ومجاورة مواطنه كريستيانو رونالدو.

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أول ظهور لفيليكس

وصل فيليكس إلى سالزبورغ مساء اليوم، حيث يخوض النصر معسكره التدريبي تحت قيادة المدرب البرتغالي جيسوس، استعدادًا للموسم الجديد.

وشوهد فيليكس وسط أعضاء بعثة النصر في المعسكر النمساوي.