الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يفتتح الزمالك الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهة مرتقبة في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة.

وستقام المسابقة بمشاركة 21 فريقًا على مرحلتين، تشهد الأولى دوريًا من دور واحد ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع التي ستنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا من الثامن حتى 21 ستنافس على النجاة من الهبوط.

وقال الزمالك إن المدرب الجديد يانيك فيريرا أنهى الاستعدادات للمباراة الأولى بإلقاء محاضرة مهمة على اللاعبين.

وأضاف موقع النادي على الإنترنت أن فيريرا وجه تحذيرًا شديد اللهجة للاعبين من التهاون أمام مرمى سيراميكا، أو التسرع في إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال كل الفرص المتاحة للحصول على أفضلية معنوية تساعد الفريق على حسم اللقاء.

وأكد فيريرا أهمية البداية القوية في الدوري، خاصة أنها تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة، كما طالب اللاعبين بالتركيز والانضباط التكتيكي طوال اللقاء، وعدم ترك مساحات للاعبي سيراميكا أصحاب السرعة والمهارة.

أخبار ذات علاقة ضحايا صفقات الزمالك.. 3 نجوم يستعدون للرحيل

أخبار ذات علاقة ليس 600 ألف دولار.. ناد أوكراني يضع الزمالك في ورطة كبرى

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا، اليوم الجمعة، وبالتحديد في تمام الساعة 9:00 مساء على ملعب هيئة قناة السويس.

وسيتم بث المباراة على قناة "أون سبورت 1".