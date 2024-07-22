حسم الأهلي مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لهذا الموسم، بعد أن كرر فوزه على بيراميدز، يوم الاثنين، بهدف نظيف، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 31 من البطولة المصرية.

وقدم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي تمريرة رائعة للمهاجم أبو علي الذي أطلق تسديدة منخفضة خدعت الحارس أحمد الشناوي، في الدقيقة 28.

وتراجع الأهلي وسط سيطرة من بيراميدز دون خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وتلقى محمد الشيبي مدافع بيراميدز بطاقة حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وقبل عشر دقائق من النهاية بعد تدخله العنيف على حسين الشحات.

وبعد ثماني دقائق، تلقى خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي بطاقة صفراء ثانية، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وكاد البديل محمود عبد المنعم (كهربا) أن يسجل هدف ضمان الفوز للأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه سدد أعلى العارضة من انفراد.

ورغم الهزيمة، بقي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة من 29 مباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي خاض 29 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: