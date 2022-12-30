بعد تصريحات كولر.. الأهلي ينقل مباراة بيراميدز إلى ستاد القاهرة
أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، نقل لقائه مع بيراميدز المقرر يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشر للدوري المصري إلى ستاد القاهرة.
وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: "نجحت الجهود التي بذلها مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وبعد التواصل مع كافة الجهات المعنية.. تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي WE السلام".
وأضاف بيان الأهلي: " تقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية".
وقال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي عقب لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري، إن "أرضية ملعب ستاد القاهرة أفضل بكثير من أرضية ملعب السلام وهو ما يؤثر على جودة أداء الفريق".
واستحوذ الأهلي على ملعب السلام بحسب بيان رسمي صادر عن إدارة القلعة الحمراء بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الراعية السابقة للأهلي ووزارة الإنتاج الحربي عام 2019.
وألمح الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي، يوم الثلاثاء الماضي، لإمكانية ابتعاد الأهلي عن ملعب السلام والعودة إلى ستاد القاهرة مرة أخرى لاستضافة مبارياته.
على صعيد متصل، أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب أكرم في النمسا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأكد أبو عبلة أن الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي سبق وأجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى هو ذاته الذي أجرى العملية الجراحية اليوم الجمعة وأكد على نجاحها.
وأوضح أن حالة اللاعب مستقرة ومعنوياته مرتفعة، ومتفائل بالعودة سريعًا إلى الملاعب، مؤكداً أنه سيظل برفقة أكرم توفيق حتى يعودا للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.