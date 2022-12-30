بعد تصريحات كولر.. الأهلي ينقل مباراة بيراميدز إلى ستاد القاهرة

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، نقل لقائه مع بيراميدز المقرر يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشر للدوري المصري إلى ستاد القاهرة.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: "نجحت الجهود التي بذلها مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وبعد التواصل مع كافة الجهات المعنية.. تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي WE السلام".

وأضاف بيان الأهلي: " تقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية".