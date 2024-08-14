أعلن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودي اليوم الأربعاء رسميا اعتزاله اللعب دوليا بعد أن كانت نهائيات أمم أوروبا الأخيرة في ألمانيا، آخر مسابقة رسمية يخوضها مع المنتخب الكرواتي.

وخاض بروزوفيتش (31 عاما) 99 مباراة بقميص المنتخب الكرواتي منذ أول مشاركة دولية في العام 2014، وحتى مشاركته في كأس أوروبا 2024.

وكان نجم النصر السعودي واحدا من عناصر الجيل الذهبي لكرواتيا الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا وحقق المركز الثالث في نسخة قطر 2022 فضلا عن نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 عندما خسر اللقب أمام إسبانيا بركلات الترجيح.

وقال مارسيلو بروزوفيتش في بيان نشره الاتحاد الكرواتي عبر منصة إكس: "تعرفون جيداً أنني شخص قليل الكلام، لذا يكفي رقم واحد في هذا الخطاب، 99، هذا عدد المباريات الذي تشرفت فيه بتمثيل منتخب كرواتيا، وبهذا الرقم سأنهي مسيرتي الدولية".

وأضاف نجم النصر السعودي:"بذلت 100% من جهدي وطاقتي وقوتي وشغفي من أجل كرواتيا، هذا هو المعيار الذي حدده الكثير من اللاعبين العظماء قبلي، أشعر بأنني اختبرت كل شي، أعتقد أنه حان الوقت لفسح المجال أمام لاعبين جدد".

وكان بروزوفيتش خاض 3 مباريات مع كرواتيا في دور المجموعات في كأس أمم أوروبا الأخيرة التي توج بها منتخب إسبانيا، الذي كان أحد منافسي كرواتيا في المجموعة الثانية ضمن الدور الأول.

من جانبه هنأ مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش لاعبه وودعه بكلمات مؤثرة مشيدا بمسيرته اللافتة مع منتخب كرواتيا طيلة 10 سنوات.

ويستعد النجم الكرواتي لموسم جديد في صفوف النصر السعودي، الذي انتقل إليه في صائفة 2023، حيث يشارك اليوم في صفوف النصر أمام نادي التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2023 ـ 2024.