يحمل اسمه وصورة الديك.. مبابي يرتدي قناعا لافتا في التدريبات (فيديو وصور)

وتعرض مبابي (25 عاما) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي كي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا في المباراة المقررة غدا الجمعة ضمن المجموعة الرابعة.

وظهر مبابي في تدريبات منتخب فرنسا اليوم الخميس، وهو يرتدي قناعًا لافتًا، على شكل علم منتخب فرنسا.

ويحمل القناع اسم مبابي، وصورة الديك، وهو لقب منتخب فرنسا، مع وجود رقم 10 الذي يرتديه، ونجمتين في إشارة لفوز منتخب فرنسا ببطولتين لكأس العالم