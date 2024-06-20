يحمل اسمه وصورة الديك.. مبابي يرتدي قناعا لافتا في التدريبات (فيديو وصور)
ارتدى النجم الفرنسي كيليان مبابي اليوم الخميس القناع المصنوع خصيصا له، بعد إصابته في أنفه خلال مباراة منتخب بلاده أمام النمسا في يورو 2024.
وتعرض مبابي (25 عاما) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي كي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا في المباراة المقررة غدا الجمعة ضمن المجموعة الرابعة.
وظهر مبابي في تدريبات منتخب فرنسا اليوم الخميس، وهو يرتدي قناعًا لافتًا، على شكل علم منتخب فرنسا.
ويحمل القناع اسم مبابي، وصورة الديك، وهو لقب منتخب فرنسا، مع وجود رقم 10 الذي يرتديه، ونجمتين في إشارة لفوز منتخب فرنسا ببطولتين لكأس العالم
في نفس السياق، فتح ديدييه ديشان مدرب فرنسا الباب أمام مشاركة مبابي في مباراة هولندا.
وقال ديشان إن قائد المنتخب مبابي ربما يكون متاحا للمشاركة في المباراة الثانية للفريق في بطولة أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، أمام هولندا، رغم إصابته بكسر في الأنف خلال الفوز 1-صفر على النمسا.
وأضاف ديشان للصحفيين: "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح بعد هذه الصدمة الكبيرة التي تعرض لها، كما ترون، كان قادرا على الخروج والقيام ببعض الأنشطة".
وأضاف: "سيكون هو الحال الليلة أيضا، لذا فقد سارت الأمور في الاتجاه الصحيح لضمان أن يكون متاحا أمام هولندا".
وقال ديشان: "نعم، كيليان مبابي سيرتدي قناعا، لستم بحاجة حقا إلى معرفة تفاصيل حول هذا القناع".
وكانت هولندا قد حققت الفوز في مباراتها الأولى أيضا، إذ حولت تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على بولندا.