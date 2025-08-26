في جلسة الإقناع.. إيزاك يصدم ياسر الرميان

يُصر السويدي ألكسندر إيزاك على الرحيل عن نيوكاسل يونايتد رغم تدخّل رئيس النادي، ياسر الرميان، الساعي لإيجاد صيغة تُبقي المهاجم داخل الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تيليغراف سبورت"، اليوم الثلاثاء، فإن إيزاك جدد رغبته في الانتقال إلى ليفربول، على الرغم من أن نيوكاسل لم يتلقَ أي عرض يقترب من تقييمه المالي للاعب.

وقام وفد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتوجه مع الشريك المالك جيمي روبين للاجتماع باللاعب في منزله، يوم الاثنين، لكن لم يُسفر اللقاء عن أي تقدم لإقناعه بالعودة إلى التدريبات.

ويبدو أن إيزاك متمسك بالإضراب حتى يحصل على الانتقال الذي يريده أو يُغلق سوق الانتقالات، الذي لم يتبقَ على نهايته سوى ستة أيام، ومن شبه المؤكد أن المهاجم سيغيب عن مواجهة نيوكاسل أمام ليدز يونايتد السبت المقبل، بعد أن رفض سابقًا اللعب ضد أستون فيلا وليفربول.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن ليفربول يستعد لتقديم عرضٍ ثانٍ بعد رفض العرض الافتتاحي البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن إدارة "الريدز" تنتظر إشارة مشجّعة من مجلس إدارة نيوكاسل قبل التحرك.

ومع ذلك، تفيد التقارير بأن ليفربول لن يتقدّم بعرض جديد ما لم يكن هناك أمل في قبوله، كما أن النادي لن يقترب من السعر المطلوب من نيوكاسل والبالغ 150 مليون جنيه إسترليني.

وحتى اللحظة، لا يزال نيوكاسل يرفض فكرة بيع اللاعب ويتمسك بموقفه بأن شروط رحيله لم تتحقق بعد، إذ لا يقتصر الأمر على ضرورة وصول عرض يطابق تقييمهم، بل يشترط أيضًا التعاقد مع مهاجمَين جديدين قبل غلق نافذة الانتقالات.

القرار النهائي سيكون بيد المالك الأكبر للنادي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، الذي يُعد ياسر الرميان أبرز مسؤوليه.

وعلى الرغم من تمسك الصندوق طوال الصيف بعدم السماح برحيل إيزاك، فإن الضغوط المكثفة والمفاجئة من اللاعب لدفعهم لتغيير موقفهم كانت أكبر مما توقعوا.

طلب من مدرب نيوكاسل

المدير الفني، إيدي هاو، طالب إدارة نيوكاسل بضرورة توضيح الموقف بشكل عاجل حتى يتمكن من التركيز على صفقات التدعيم.

ويسعى النادي بالفعل للتعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون يورغن ستراند لارسن، مع استمرار الاهتمام بكل من مهاجم برينتفورد يوني ويسا ولاعب تشيلسي نيكولاس جاكسون.

واعترف هاو، عقب الخسارة أمام ليفربول (3-2)، يوم الاثنين، بأنه لم يكن على علم بالتفاصيل الخاصة بمحادثات إيزاك مع ملاك النادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على قناعته بأن النادي لا يمكنه التفريط في اللاعب في هذه المرحلة المتأخرة من سوق الانتقالات الصيفي.