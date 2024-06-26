الترجي التونسي يفسخ عقد لاعبه الأجنبي بعد تجربة فاشلة

قرر مسؤولو الترجي بطل الدوري التونسي لموسم 2023 ـ 2024، الاستغناء عن لاعب خط الوسط الكونغولي أندريه بوكيا، وذلك بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه قادما من نادي أروكا البرتغالي.

وقالت مصادر مقربة من الترجي التونسي، إن تجربة بوكيا مع الفريق انتهت رسميا وذلك بعد أداء مخيب للآمال مع الفريق خلال الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا، إذ توصلت إدارة بطل الدوري التونسي، يوم الثلاثاء، لاتفاق رسمي مع الكونغولي أندريه بوكيا من أجل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.