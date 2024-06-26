الترجي التونسي يفسخ عقد لاعبه الأجنبي بعد تجربة فاشلة
قرر مسؤولو الترجي بطل الدوري التونسي لموسم 2023 ـ 2024، الاستغناء عن لاعب خط الوسط الكونغولي أندريه بوكيا، وذلك بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه قادما من نادي أروكا البرتغالي.
وقالت مصادر مقربة من الترجي التونسي، إن تجربة بوكيا مع الفريق انتهت رسميا وذلك بعد أداء مخيب للآمال مع الفريق خلال الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا، إذ توصلت إدارة بطل الدوري التونسي، يوم الثلاثاء، لاتفاق رسمي مع الكونغولي أندريه بوكيا من أجل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وكان بوكيا (29 عاما) قد انضمّ، إلى الترجي في بداية فبراير الماضي، قادمًا من أروكا البرتغالي بعقد يمتد حتى جوان 2026، غير أنه فشل في إقناع الجهاز الفني البرتغالي بقيادة ميغيل كاردوزو والجماهير الحمراء والصفراء بقدرته على تقديم الإضافة للفريق الأحمر والأصفر، ليتم التخاطب معه ومع وكيل أعماله قبل اتخاذ قرار بفسخ العقد مع حصوله على مستحقاته ورواتبه حتى شهر يونيو الجاري.
وخاض بوكيا 12 مباراة من بينها 4 فقط ضمن التشكيلة الأساسية، فيما لم يحرز أي هدف أو يصنع أهدافا لزملائه لكنه، دوّن اسمه في سجل الفريق المتوج بطلا للدوري التونسي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، والوصول للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا للموسم ذاته قبل الخسارة أمام الأهلي المصري في مجموع لقاءي الذهاب والإياب (1ـ 0).