تقرير: لامين يامال يختار اللعب لمنتخب إسبانيا على حساب المغرب

كشفت صحيفة "سبورت" أن اللاعب الشاب لامين يامال اختار اللعب لمنتخب إسبانيا وليس المغرب.

وبحسب الصحيفة فإنه سيتم استدعاء لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، لقائمة إسبانيا، وسيصبح أصغر لاعب يشارك للمرة الأولى مع المنتخب.

ولدى لامين يامال خيار الاختيار بين إسبانيا، حيث ولد وطور مسيرته المهنية، أو اللعب للمغرب، بلد والده، لكن يبدو أن نجم برشلونة الواعد اختار اللعب لإسبانيا.