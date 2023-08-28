تقرير: لامين يامال يختار اللعب لمنتخب إسبانيا على حساب المغرب
كشفت صحيفة "سبورت" أن اللاعب الشاب لامين يامال اختار اللعب لمنتخب إسبانيا وليس المغرب.
وبحسب الصحيفة فإنه سيتم استدعاء لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، لقائمة إسبانيا، وسيصبح أصغر لاعب يشارك للمرة الأولى مع المنتخب.
ولدى لامين يامال خيار الاختيار بين إسبانيا، حيث ولد وطور مسيرته المهنية، أو اللعب للمغرب، بلد والده، لكن يبدو أن نجم برشلونة الواعد اختار اللعب لإسبانيا.
وعقد لامين يامال اجتماعات مع ممثلي المنتخبين، وبالتحديد مع وليد الركراكي مدرب المغرب، ومع القائمين على الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ومن المقرر أن يقدم الركراكي يوم الخميس قائمة منتخب المغرب لمواجهتي ليبيريا وبروكينا فاسو في سبتمبر.
ولعب يامال مع جميع الفئات الدنيا في منتخب إسبانيا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة، والآن سينضم للمنتخب الأول.
وسيكون اسم يامال ضمن قائمة لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، يوم الجمعة، للاستحقاقات القادمة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن يامال شارك في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، و10 مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا، و4 مباريات مع منتخب تحت 16 عامًا، و6 مباريات مع منتخب تحت 15 عامًا، وسجل فيها جميعًا 13 هدفًا.
وشارك يامال بديلًا في أول مباراتين لبرشلونة في الليغا قبل أن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام فياريال في الجولة الثالثة وحصل على جائزة رجل المباراة.