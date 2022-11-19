لماذا لم يشتر بيليرين مدافع برشلونة ملابس منذ عامين؟

كشف هيكتور بيليرين لاعب برشلونة أنه لم يشترِ أي ملابس جديدة منذ عامين عكس ما كان يحدث في الماضي واتباعه أحدث خطوط الأزياء، معترفًا بفخره بالتوقف عن شراء الملابس الجديدة.

ويحمل بيليرين رقمًا قياسيًا مثيرًا للفضول عندما كان يلعب لآرسنال، حيث كان قادرًا على الركض 40 مترًا في 4.42 ثانية فقط، ولم يكن أي لاعب بالفريق اللندني يملك هذه السرعة لذلك تمت مقارنته حينها بالعداء الأسطوري يوسن بولت، وتتناقض هذه السرعة مع البخل والشح الملاحظ في ملابسه التي استخدمها في التقاط الصور في مجلة GQ المتخصصة للرجال.

لكن المجلة التي أجرت معه مقابلة مطولة أشادت بالملابس التي ارتداها اللاعب الإسباني رغم أنها قديمة، حيث وصفت كل قطعة بأنها كما لو كان عملًا فنيًا، ويبدو الأمر كما لو كنت تتجول في متحف وتستمتع باللوحات.

وقال مدافع برشلونة قبل المقابلة مع المجلة إن ما يرتديه من ملابس كله قديم، موضحًا: "لم أشترِ ملابس جديدة منذ عامين، وفي السابق، أنفقت الكثير من المال على الموضة، وأدركت أنها كانت عملية غير مستدامة للغاية وضارة للغاية، ليس فقط لكوكب الأرض ولكن أيضًا لنفسي".

ويشرح لاعب آرسنال السابق الذي يعتبر لاعب كرة القدم الأكثر أناقة في العالم وفقًا للنسخة البريطانية من مجلة "فوغ" وأيدته مجلة GQ في نسختها الإسبانية بوضع صورته على الغلاف في العام 2020.