اقترب نادي برشلونة الإسباني من الاتفاق مع نجل روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة إكس، إن أندريا مانشيني سينضم إلى نادي برشلونة في منصب إداري.

وأوضح أن أندريا مانشيني سينضم إلى الطاقم الفني للبرتغالي ديكو المدير الرياضي في نادي برشلونة.

وأشار إلى أن مانشيني الصغير سيسافر إلى برشلونة الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة عمله كجزء من مجلس إدارة نادي سامبدوريا الإيطالي.

ولعب أندريا مانشيني، صاحب الـ 31 عامًا، في عدة أندية على رأسها فريق الشباب في نادي إنتر الإيطالي وأيضًا فريق الرديف في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب بلد الوليد الإسباني.

وأنهى نجل مانشيني مسيرته في الدوري الأمريكي مع فريق دي سي يونايتد، بجانب نيويورك كوزموس.

وتترقب جماهير برشلونة إتمام صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا؛ لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وتسعى إدارة برشلونة لحسم هذه الصفقة، رغم أن اللاعب ظهر في تدريبات فريقه استعدادًا للموسم الجديد.

ويأمل برشلونة ضم ويليامز الذي تألق بشكل لافت في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" الأخيرة، ولعب دورًا بارزاً في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري مع نجم برشلونة الواعد لامين يامال.