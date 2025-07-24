جاب آخره.. رد فعل ناري من الزمالك تجاه أحمد فتوح

كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات الخاصة بأزمة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، مع ناديه بعد تحويله مؤخرًا للتحقيق بجانب تغريمه ماليًّا، بعد ما بدر منه الفترة الماضية.

وكان نادي الزمالك فرض عقوبات مشددة على فتوح، بعد ظهوره في حفل غنائي للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.

أخبار ذات علاقة رفض الرد عليه.. جون إدوارد يصدم أحمد فتوح

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، إنه تقرر تغريم فتوح مليون جنيه مصري وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لِما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عن موعد التحقيق مع فتوح، ومن ثم الإعلان عن القرار الرسمي والنهائي بشأن العقوبة بعد انتهاء التحقيقات معه.

أخبار ذات علاقة "تركوا إمام عاشور".. رد صادم من أحمد فتوح بعد فضيحة حفل الساحل

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صور فتوح داخل الحفل، حيث ظهر مع إمام عاشور، نجم الأهلي، ضمن جمهور الحفل، وسط تعليقات غاضبة من جماهير الزمالك، التي أكدت أن اللاعب تغيّب عن تدريبات الفريق بحجة مرض أحد أفراد عائلته.

وجاءت هذه الواقعة بعد بضع أزمات لفتوح خلال مشواره مع القلعة البيضاء، حيث سبق له أن خرج من معسكر الفريق قبل إحدى المباريات برفقة مصطفى الزناري ومحمد صبحي، حارس الفريق، وكذلك الحادث الذي تعرّض له في أغسطس من العام الماضي، والذي راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة، وتم حبسه على إثرها قبل الإفراج عنه لاحقًا بكفالة مالية.

أخبار ذات علاقة تفاجأ بمكالمته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أزمة أحمد فتوح

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "الحياة" المصرية، فإن "إدارة الكرة بالزمالك اتخذوا قرارًا برحيل أحمد فتوح وعرضه للبيع أو للإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي ولا يفرق معهم في النادي يذهب للأهلي أو أي ناد آخر، (النادي جاب آخره من اللاعب)".

وأضاف: "اللاعب رغم موهبته الكبيرة لكنه غير ملتزم خارج الملعب ولا يعرف كيف يحافظ على نجوميته ومستواه، وهناك لاعبون آخرون بجانب فتوح داخل الزمالك غير ملتزمين أيضًا، وجون إدوارد، المدير الرياضي، يريد رحيل اللاعبين غير الملتزمين ويحدثون مشاكل داخل الفريق، والإدارة تبحث لهؤلاء اللاعبين عن عروض من أجل رحيلهم سريعًا، لكي يفرضوا الالتزام داخل الفريق".

وتابع التقرير: "هؤلاء اللاعبون تم خصم أموال منهم سابقًا ولكن الموضوع لم يعد يؤثر فيهم، ولذلك فرض السلوك والالتزام هو ما يجلب النجاح بجانب إمكانيات الفريق، وهذا ما يحدث داخل الأهلي".