بسبب مقطع ساخر.. الاتحاد البلجيكي يعتذر لمبابي
قدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اعتذارا رسميا لكيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، بعد تداول مقطع فيديو ساخر جمع لاعب المنتخب البلجيكي أمادو أونانا والممثل الكوميدي بابلو أندريس، دعوا فيه إلى "ركل مبابي في ساقه"، قبل مواجهتهما المرتقبة في "يورو 2024".
وقال الاتحاد البلجيكي في بيانه، اليوم السبت: "تم نشر مقطع فيديو بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه أمادو أونانا عن ركل مبابي في ساقه، مع الممثل الكوميدي بابلو أندريس".
وأضاف البيان: كان المقطع المنشور على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هزليًا أيضًا، لم يتم فهمه بشكل صحيح، وقد قررنا حذف الفيديو، نعتذر إذا شعر أي شخص بالإساءة".
ويلتقي منتخب فرنسا مع بلجيكا في قمة مرتقبة بالدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024 على ملعب "ميركر سبيل أرينا" في دوسلدورف، مساء يوم الاثنين المقبل.
وجاءت المواجهة المبكرة بين الفرنسيين والبلجيك عقب احتلال المنتخبين للمركز الثاني في المجموعتين الرابعة والخامسة على الترتيب.
وبلجيكا هي أقدم منافس لفرنسا، وهي صاحبة أكبر عدد من المواجهات معها، وأول مباراة دولية جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3 في بروكسل قبل 120 عاما.
وتتفوق بلجيكا في عدد مرات الفوز في المواجهات السابقة بين المنتخبين؛ وهي 75 مباراة بواقع 30 انتصارا مقابل 26 فوزا لفرنسا التي فازت في آخر مواجهتين، في قبل نهائي كأس العالم 2018 في سان بطرسبرغ الروسية، وفي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية في تورينو الإيطالية في أكتوبر 2021.