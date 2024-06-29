بسبب مقطع ساخر.. الاتحاد البلجيكي يعتذر لمبابي

قدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اعتذارا رسميا لكيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، بعد تداول مقطع فيديو ساخر جمع لاعب المنتخب البلجيكي أمادو أونانا والممثل الكوميدي بابلو أندريس، دعوا فيه إلى "ركل مبابي في ساقه"، قبل مواجهتهما المرتقبة في "يورو 2024".

وقال الاتحاد البلجيكي في بيانه، اليوم السبت: "تم نشر مقطع فيديو بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه أمادو أونانا عن ركل مبابي في ساقه، مع الممثل الكوميدي بابلو أندريس".

وأضاف البيان: كان المقطع المنشور على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هزليًا أيضًا، لم يتم فهمه بشكل صحيح، وقد قررنا حذف الفيديو، نعتذر إذا شعر أي شخص بالإساءة".