بعد استفزازه الجمهور.. الزمالك يوجه "صفعة جديدة" لأحمد فتوح

وجه نادي الزمالك ضربة قاسية جديدة للاعب أحمد فتوح، بعدما أثار استفزازًا جماهيريًا متكررًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليضاف إلى سلسلة المشكلات التي تورط فيها أخيرًا.

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وكان الزمالك قد فرض غرامة مليون جنيه على فتوح، بعد غيابه عن المران بدعوى مرض عمه، ثم ظهوره في حفل غنائي بالساحل الشمالي دون إذن النادي.

ورغم الغضب الجماهيري ضد اللاعب، نشر فتوح صورة له معع أصدقائه وهو في حفل موسيقي ويلعب "الدرامز"، ما أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير الزمالك.

إلا أن فتوح عاد وأوضح أن الصورة من حفل زفاف شقيقته وقديمة.

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الزمالك يفرض غرامة جديدة.. واللاعب يغلق حساباته

أكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن جون إدوارد المدير الرياضي، بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، قرر فرض عقوبة مالية جديدة على أحمد فتوح بقيمة 100 ألف جنيه، بعد نشر اللاعب "ستوري" على إنستغرام أثار موجة غضب داخل الجهاز الإداري.

وكان إدوارد قد حذر فتوح سابقًا من الانخراط في نشاطات على السوشيال ميديا دون ضوابط، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة التي تسببت بتغريمه ماليًا.

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اللاعب في عزلة.. وإدارة الزمالك تُصر على قرارها

وفقًا للمصدر، فإن فتوح لم يتواصل مع إدوارد أو عبد الناصر محمد بعد إخطاره بالغرامة الجديدة، التي تأتي بالإضافة إلى الغرامة السابقة البالغة مليون جنيه.

وفي رد فعل مفاجئ، أغلق اللاعب بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن تدهور حالته النفسية بسبب الهجوم المستمر عليه.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه أبلغ عبد الناصر محمد بقراره ترك السوشيال ميديا "نهائيًا"، لكن ذلك لم يمنع النادي من المضي قدماً في تطبيق العقوبة.