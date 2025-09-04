الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وروسيا

يواجه المنتخب الأردني منافسه الروسي، مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية تجمعهما على استاد سبارتاك، في إطار تحضيرات "النشامى" القوية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ويبحث منتخب النشامى عن تحقيق عدة أهداف، منها الخروج بنتيجة إيجابية، وتقديم أداء قوي، وكسب اللاعبين للخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك مع لاعبي منتخب روسيا.

وكان منتخب الأردن قد استهل تدريباته في موسكو قبل ثلاثة أيام، وسيعود إلى عمان بعد مباراة روسيا، حيث يستضيف منتخب الدومينيكان في مباراة ودية تقام في ختام تجمعه الحالي.

وبلغ المنتخب الأردني بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي بعد حصد المركز الثاني في التصفيات المؤهلة إلى البطولة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي وبرصيد 16 نقطة بفارق نقطة وحيدة على منتخب العراق.

الاستعدادات لن تقف عند المباريات الودية، حيث سيلعب "النشامى" بطولة كأس العرب المقرر لها في ديسمبر 2025 بمشاركة 23 منتخبا عربيا في حدث استثنائي وفرصة لمواجهة المنتخبات القوية في قارة أفريقيا بجانب الاحتكاك مع المنتخبات الآسيوية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة الأردن الرياضية.