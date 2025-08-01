ينافس مبابي.. ديوكوفيتش يصبح مالكا في ناد فرنسي لكرة القدم

أعلن نادي لومان الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي اليوم الجمعة أن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش أصبح مالكا شريكا في الفريق، إلى جانب السائقين السابقين لسباقات فورمولا 1 فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.

وتتولى المجموعة البرازيلية أوتفيلد، وهي تحالف دولي شارك في تأسيسه بيدرو أوليفيرا، قيادة هذا الاستثمار وتضم جورجيوس فرانجوليس الرئيس التنفيذي لعلامة الأغذية الصحية العالمية أوك‭ ‬بيري.

وقال النادي في بيان رسمي: "ديوكوفيتش هو اللاعب الأكثر نجاحا في التاريخ والذي ستجلب قوته الذهنية ونهجه الفريد قيمة مضافة كبيرة".

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وتابع: "فيليبي ماسا (الذي شارك في 15 موسما في فورمولا 1) وماجنوسن (10 مواسم)، سيساعدان في بناء الجسر بين كرة القدم ورياضة سباقات السيارات، وهي قوة مميزة لعلامة لومان التجارية".

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ويبدأ فريق لومان مشواره في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 9 أغسطس الجاري خارج أرضه أمام فريق غانغون.

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وأصبح تهافت الرياضيين المشاهير في العالم على ملكية ـ كليا أو جزئيا ـ على امتلاك أندية كرة القدم أمرا لافتة وظاهرة تتزايد بمرور السنوات، ففي العام الماضي اشترى النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف ريال مدريد أغلبية الأسهم في نادي كون الفرنسي في الدرجة الثانية.

وسينافس كون فريق لومان، الذي يملك حصصا فيه نوفاك ديوكوفيتش.

كما انضم النجم الكرواتي، لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد السابق، وميلان حاليا، إلى مالكي نادي سوانسي سيتي الإنجليزي وذلك بالاشتراك مع مغني الراب سنوب دوغ.