تغطية مباشرة.. مباراة تركيا وجورجيا في كأس أوروبا
تستهل تركيا مشوارها في بطولة أوروبا 2024 بمواجهة الوافد الجديد جورجيا، اليوم الثلاثاء، في مدينة دورتموند.
وتضم المجموعة السادسة كلا من تركيا وجورجيا، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، وجمهورية التشيك.
ولعبت تركيا ضد جورجيا 5 مرات، قبل مباراة اليوم في يورو 2024، حقق فيها زملاء أردا غولر الفوز في 3 مباريات، في مقابل فوز واحد لمنتخب جورجيا، وتعادل المنتخبين في لقاء واحد.
وسجل منتخب تركيا 12 هدفًا، في مقابل 5 أهداف لصالح منتخب جورجيا.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة تركيا وجورجيا في يورو 2024:
تشكيل الفريقين
تركيا: ميرت جونوك وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وعبد الكريم بارداكتشي وميرت مولدور وهاكان شالهان أوغلو وكان أيهان وأردا جولر وكينان يلدز وأوركون كوكتشو وباريش ألبير يلمز.
جورجيا: جيورجي مامارداشفيلي وجورام كاشيا ولاشا دفالي وسولومون كفيركفيليا وأوتار كاكابادزي وجيورجي كوشوراشفيلي وأنزور مكفابيشفيلي وجيورجي شاكفتادزي وجيورجي تسيتاشفيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكاوتادزي.
الدقيقة الأولى: انطلاق المباراة وسط أجواء جماهيرية مشحونة، بعد اشتباك بين الجماهير في الملعب.
الدقيقة 9: عبد الكريم بارداكتشي يضيع أول أهداف المباراة، ويضرب كرة رأسية لمنتخب تركيا بجوار القائم.
الدقيقة 10: كان أيهان لاعب منتخب تركيا يسدد كرة قوية ترتطم بالقائم وتخرج خارج الملعب.
الدقيقة 11: منتخب جورجيا يرد بتسديدة قوية وحارس تركيا يتألق ويمنع هدفًا محققًا.
الدقيقة 20: هاكن كالهانغولو نجم تركيا يستلم كرة داخل منطقة الجزاء، ويفشل في تسديدها.
الدقيقة 25: ميرت مولدور يفتتح أهداف المباراة ويسجل الهدف الأول لمنتخب تركيا من تسديدة صاروخية رائعة.
وعقب الهدف أظهر أردا غولر فرحة جنونية.
الدقيقة 27: إلغاء هدف ثان لمنتخب تركيا بداعي التسلل.
الدقيقة 33: جيورجيس يحرز هدف التعادل لمنتخب جورجيا، من متابعة لعرضية من زميله.
الدقيقة 35: أضاع جيورجيس فرصة ذهبية لمنتخب جورجيا، بعد تسديدة من وضع انفراد، ولكن مرت بجوار القائم.
الدقيقة 40: استبسال دفاعي من منتخب جورجيا، مع الضغط التركي.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.
انطلاق الشوط الثاني
ضغط تركي في أول دقيقتين في محاولة للتقدم مرة أخرى.
الدقيقة 49: تسديدة قوية من منتخب جورجيا، ولكن في أيدي الحارس التركي.
الدقيقة 52: إصابة بارداكتشي مدافع تركيا، بعد محاولة التصدي لتسديدة مهاجم جورجيا.
الدقيقة 57: تسديدة صاروخية من ضربة حرة نفذها هاكن قائد منتخب تركيا، وأبعدها حارس جورجيا ببراعة.