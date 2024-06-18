تغطية مباشرة.. مباراة تركيا وجورجيا في كأس أوروبا

وتضم المجموعة السادسة كلا من تركيا وجورجيا، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، وجمهورية التشيك.

ولعبت تركيا ضد جورجيا 5 مرات، قبل مباراة اليوم في يورو 2024، حقق فيها زملاء أردا غولر الفوز في 3 مباريات، في مقابل فوز واحد لمنتخب جورجيا، وتعادل المنتخبين في لقاء واحد.

وسجل منتخب تركيا 12 هدفًا، في مقابل 5 أهداف لصالح منتخب جورجيا.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة تركيا وجورجيا في يورو 2024: