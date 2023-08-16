مدافع فيلادلفيا يحرم ميسي من هدف رائع (فيديو)
حرم جاك إليوت، مدافع فيلادلفيا يونيون، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من تسجيل هدف مذهل بعدما تلاعب بالحارس ومدافع الفريق الأول، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأربعاء، بكأس الدوريات.
وأحرز ليونيل ميسي هدفه التاسع في ست مباريات ليقود إنتر ميامي لفوز كبير 4-1 على مضيفه فيلادلفيا يونيون والتأهل إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي-المكسيكي.
وشهدت الدقيقة الـ 68 كرة عرضية حاول مدافع فيلادلفيا إبعادها برعونة لتصل إلى ميسي الذي راوغه وأسقطه أرضا ثم تبعه الحارس الذي فشل في الوصول للكرة ليسقط هو الآخر، ليصوب ميسي الكرة ولكن جاك إليوت وضع قدمه أمامها لتجد طريقها خارج المرمى، ويحرم النجم الأرجنتيني من تسجيل ثاني أهدافه في اللقاء.
وكان فيلادلفيا، الذي بلغ نهائي الدوري الأمريكي في الموسم الماضي، يمثل أصعب اختبار لإنتر ميامي منذ انتقال قائد الأرجنتين الشهر الماضي.
لكن الفريق الضيف احتاج إلى ثلاث دقائق فقط لينتزع التقدم بواسطة جوزيف مارتينيز.
واستغل ميسي هفوة من فيلادلفيا الذي تركه دون رقابة ليستلم تمريرة من مارتينيز وينطلق إلى الأمام قبل تسديد الكرة في شباك الحارس أندريه بليك في الدقيقة الـ 20.
وجعل الوافد الجديد جوردي ألبا النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة لتطلق جماهير فيلادلفيا صيحات الاستهجان ضد فريقها.
وقلص أليخاندرو بيدويا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة الـ 73، لكن ديفيد رويز أعاد تفوق إنتر ميامي بفارق ثلاثة أهداف قبل ست دقائق من النهاية.
وأحرز إنتر ميامي 21 هدفا في آخر ست مباريات.
ويلعب إنتر ميامي ضد ناشفيل، الذي تغلب 2-صفر على مونتيري المكسيكي، في النهائي يوم السبت المقبل الذي سيكون الأول في تاريخ إنتر ميامي.
وبانتصاره الليلة الماضية ضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) الذي ينطلق العام المقبل.