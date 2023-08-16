مدافع فيلادلفيا يحرم ميسي من هدف رائع (فيديو)

حرم جاك إليوت، مدافع فيلادلفيا يونيون، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من تسجيل هدف مذهل بعدما تلاعب بالحارس ومدافع الفريق الأول، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأربعاء، بكأس الدوريات.

وأحرز ليونيل ميسي هدفه التاسع في ست مباريات ليقود إنتر ميامي لفوز كبير 4-1 على مضيفه فيلادلفيا يونيون والتأهل إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكي-المكسيكي.

وشهدت الدقيقة الـ 68 كرة عرضية حاول مدافع فيلادلفيا إبعادها برعونة لتصل إلى ميسي الذي راوغه وأسقطه أرضا ثم تبعه الحارس الذي فشل في الوصول للكرة ليسقط هو الآخر، ليصوب ميسي الكرة ولكن جاك إليوت وضع قدمه أمامها لتجد طريقها خارج المرمى، ويحرم النجم الأرجنتيني من تسجيل ثاني أهدافه في اللقاء.